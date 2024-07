Ministro Matus desmiente existencia de chats con Hermosilla

El ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, desmintió la existencia de chats con conversaciones entre él y abogado Luis Hermosilla con el objetivo de obtener favores para el máximo tribunal, como menciona un reportaje periodístico de Ciper Chile.



“Con independencia de lo que dice el titular, si ustedes leen completa la nota, no aparece ningún mensaje de chat. Desde luego, se supone que la primera vez que ese medio publicó una nota sobre supuestos chats con el señor Hermosilla, era en el entendido que Hermosilla habría influido para que yo hubiera sido nombrado en este cargo y que esos chats hablarían de mediación mías para que él interviniera en mi nombramiento”, insistió Matus.



“Nunca le he pedido a Hermosilla que interviniera, que ejerciera presiones, para mi nombramiento”, dijo al ser abordado la mañana de este lunes en los pasillos de la Corte Suprema.



“No hay mensajes de chats”, añadió el magistrado ante la insistencia de los periodistas,



“Lamento mucho que este periodista (…) insista en enlodar mi trayectoria como profesor y abogado sin prueba alguna, sin ningún antecedente real”, prosiguió en su defensa y agregó que se trata de “titulares falsos o al menos engañosos, porque el titular dice chats y no van a encontrar ningún chat en la nota”, concluyó.



Según publicó este fin de semana Ciper Chile, Matus habría mantenido conversaciones mediante mensajería telefónica con el abogado Luis Hermosilla, en los que se evidenciaría que colaboraría con la defensa del exministro del Interior, Andrés Chadwick.



La ayuda se habría dado en el marco de la Acusación Constitucional que enfrentó en el Congreso en 2019 por su eventual responsabilidad en las vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social.