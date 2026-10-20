Ministro Quiroz respalda investigación contra las AFP por pérdidas en los fondos D y E

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la decisión de la Superintendencia de Pensiones (SP) de iniciar un proceso sancionatorio contra las siente Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del sistema tras las pérdidas de los fondos D y E.

Según consignó T13, el secretario de Estado indicó que el Gobierno analiza medidas de investigación desde que se conocieron los hechos. Valoró que el organismo regulador haya iniciado el proceso.

“Así es que las instituciones deben funcionar, tienen que funcionar con la máxima severidad, y, si corresponde, aplicar las sanciones que la ley faculta a la autoridad para imponer”, indicó.

De acuerdo a la Superintendencia, este proceso se abrió ante eventuales responsabilidades “en las decisiones de inversión adoptadas y que derivaron en los hechos antes descritos”.

La decisión adoptada por el organismo regulador de sustenta en la necesidad de investigar si las siete AFP habrían incumplido o no el deber de lealtad y diligencia establecido en la ley.

Requerido por las eventuales sanciones, Quiroz evitó adelantarse a los hechos y destacó que corresponde a la autoridad técnica determinar si existieron incumplimientos.

Recordó que los directores de las administradoras deben responder por sus obligaciones de diligencia y cuidado. Y que, en caso de establecerse responsabilidades, pueden responder con su patrimonio, consignó T13.

El ministro también abordó la posibilidad de que los afiliados afectados reciban compensaciones por las pérdidas.

“Son las personas aquí las que han sufrido una pérdida, y queremos determinar si esa pérdida es consecuencia de la naturaleza propia de la administración o si aquí hubo descuido, negligencia o actitud temeraria por parte de la AFP, y eso lo va a determinar la Superintendencia”, sostuvo.

En relación a lo mismo, sostuvo que el Gobierno esperará el resultado del proceso para evaluar los pasos siguientes.