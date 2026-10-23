Ministro Rabat explicó rebajas de condenas y anunció proyecto para evitar que se repitan

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó por qué se concedieron, vía decretos, 56 rebajas de condenas a agresores sexuales de menores y anunció un proyecto del Gobierno, y su respaldo a otras iniciativas parlamentarias, para impedir que se repita esta situación.



En entrevista con T13, el ministro recordó que “en febrero del año 2022 se modificó la normativa que regula esta materia. Y se excluyó expresamente a personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra menores. Desde esa fecha, no se ha otorgado este beneficio a ningún condenado”.



“Lo que ocurrió es que para los casos sucedidos con anterioridad a esa modificación legal, hay una prohibición constitucional que impide aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de un condenado”, añadió en referencia a leyes anteriores que obligaban al ministerio a conceder el beneficio vía decreto si un fallo de la Corte Suprema lo ordenaba.



En ese sentido, mencionó una norma sustantiva del Código Penal, tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema. “Por lo tanto se hizo un análisis de orden jurídico y en ese análisis, se concluyó que era procedente otorgar esos beneficios”, enfatizó.

“Le vamos a dar una discusión urgente a los proyectos de ley”

Luego, anunció que “le vamos a dar una discusión urgente a los proyectos de ley, y nosotros también vamos a presentar nuestro propio proyecto de ley. Precisamente para que los requisitos para obtener este tipo de beneficios deban analizarse al momento de la solicitud”.



Recalcó que “en el Congreso Nacional vamos a apoyar mociones y vamos a evitar que existan nuevamente beneficios que se otorguen a estos condenados por delitos graves. Y por lo tanto vamos a abordar el problema y vamos a evitar a futuro que se repita esta situación”.



Ligado a lo anterior, dijo que “una forma de abordar el problema no es dejarle este asunto a los tribunales de justicia, eso no corresponde. Yo como colegislador debo adoptar las medidas colegislativas, que es lo que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast va a hacer. Darle urgencia a estos proyectos, que son mociones parlamentarias en la Cámara de Diputados y en el Senado”.



Agregó que “también vamos a presentar nosotros una modificación para que los requisitos deban analizarse al tiempo de la postulación al beneficio. Con lo cual se va a evitar cualquier tipo de interpretación basado en normas constitucionales y legales que impiden la retroactividad de la ley penal”.



Además, afirmó que “lo relevante es estar tranquilo en que se ha respetado la Constitución y la ley. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros como funcionarios públicos. Lo que yo juré el 11 de marzo fue respetar la Constitución y la ley y a eso me he ajustado”.

Rebajas a dos internos de Punta Peuco

Finalmente, Rabat confirmó que se concedieron rebajas a dos internos de Punta Peuco condenados por delitos de tortura y secuestro. “Es cierto y de la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años en gobiernos de distintos signos políticos porque se aplica la ley”, enfatizó.