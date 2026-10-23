Monserrat Álvarez reveló los efectos secundarios que sufrió tras usar Ozempic: “Me hizo muy mal”

Monserrat Álvarez relató la difícil experiencia que vivió tras utilizar Ozempic, medicamento cuyo principio activo es la semaglutida y que se emplea, entre otros usos, para tratar la diabetes tipo 2. La periodista aseguró que experimentó síntomas que la llevaron a abandonar el tratamiento.

La comunicadora entregó su testimonio en el matinal “Buenos Días a Todos”, de TVN, durante una conversación sobre los posibles efectos secundarios de este fármaco, recogió La Hora.

En ese contexto, explicó que comenzó a inyectarse Ozempic por recomendación de una nutrióloga y con la dosis mínima. Sin embargo, poco después empezó a experimentar molestias que afectaron su estado de ánimo.

“De partida me vino como depre”, contó Álvarez. Además, señaló que conocía otros casos de pacientes que habían experimentado cansancio y desánimo durante el tratamiento.

Monserrat Álvarez dejó de usar Ozempic tras experimentar molestias

La periodista recordó que, aunque algunas molestias desaparecieron, volvió a sentir temor cuando se administró la segunda dosis, nuevamente en la cantidad mínima que le habían recomendado.

Los síntomas incluyeron un fuerte malestar emocional y dolores en los huesos, según su relato. La experiencia la llevó a suspender el medicamento.

“Nunca más lo usé y nunca más me dolieron los huesos”, afirmó la animadora, quien reconoció que los efectos que experimentó le provocaron miedo.

Álvarez también describió cómo se sintió durante ese periodo. “Tenía ganas de llorar”, recordó sobre el impacto emocional que atribuyó al tratamiento.

Finalmente, la periodista fue enfática al referirse a su experiencia personal y descartó volver a utilizar el fármaco.

“De verdad a mí me hizo muy mal, no lo volvería a usar”, concluyó la exconductora de “Contigo en la Mañana”, de Chilevisión.