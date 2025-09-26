Home Nacional "montes responde a matthei: “si tiene antecedentes debería d..."

Montes responde a Matthei: “Si tiene antecedentes debería denunciarlo”

El titular de Vivienda dijo que “prefiero no entrar en confrontaciones, creo que es un momento de campaña para discutir los grandes temas nacionales y buscar soluciones. Solamente le puedo decir que en Chile el Presupuesto si no lo aprueba el Parlamento, queda aprobado automáticamente”.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, abordó las declaraciones de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respecto a condicionar la tramitación de la Ley de Presupuesto a la “transparencia” del Gobierno sobre las finanzas públicas.

“Prefiero no entrar en confrontaciones, creo que es un momento de campaña para discutir los grandes temas nacionales y buscar soluciones. Solamente le puedo decir que en Chile el Presupuesto si no lo aprueba el Parlamento, queda aprobado automáticamente”, indicó.

En ese sentido, Montes dijo que espera “que haya debate y que se mejore el Presupuesto, me tocó mucho tiempo participar en el debate como parlamentario”.

“En relación a que se están tirando gastos para el próximo año, siempre todo en la administración pública todo va trasladándose de un año a otro y de un gobierno a otro las inversiones. El actual Gobierno ha tenido que implementar una parte importante de las inversiones del presidente Piñera”, aseveró.

El titular de Vivienda explicó que la cantidad de proyectos que van quedar trasladados “va a haberse en el Presupuesto y va a haber discusión al respecto, y eso es público, es abierto”.

Además, recalcó que si Matthei “tiene antecedentes concretos debería denunciarlo como tal. Pero los distintos servicios tienen un sistema de pagarle a sus proveedores y tienen un sistema de facturas y eso tienen que pagarlo cuando llega. Ella dice que se posterga la entrega, si tiene alguna denuncia al respecto que la entregue”.

“Cuando alguien como candidato tiene antecedentes de malversación tiene que denunciarlo como tal, porque la verdad que eso es serio, es grave. Y cuando se dice eso es porque se tienen fundamentos bien precisos”, subrayó.

