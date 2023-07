Movimiento en el PSG: Luis Enrique es presentado como nuevo DT y presidente del club arremete contra Mbappé

Al igual que varios clubes en Europa, el PSG se prepara para enfrentar una nueva temporada en el viejo continente, y este miércoles, anunciaron la llegada de su nuevo y experimentado entrenador, Luis Enrique.

El DT español, que viene de dirigir al seleccionado de su país, manifestó en su presentación oficial que “desde la primera reunión fue todo muy fácil, en cinco minutos hablábamos de lo que se podía hacer. El proyecto, lo que me ofrecen está al alcance de pocos. Voy a buscar un fútbol de ataque, divertido para los aficionados y, sobre todo, que consigue buenos resultados”.

Además de garantizar que su estilo se caracterizará por un “fútbol ofensivo”, el estratega señaló que “me he comprometido a hacer un equipo, no tengo duda de que lo voy a conseguir, que va a gustar a los aficionados del PSG”.

“Cuando estemos en la élite veremos de qué somos capaces. Estoy encantadísimo de estar aquí, de aprender un nuevo idioma, una ciudad maravillosa y un país”, añadió.

PRESIDENTE VS MBAPPÉ

Por otra parte, en una conversación con Le Parisien, el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, se pronunció sobre el caso de Kylian Mbappé, jugador que no renovará su vínculo con el cuadro de París el próximo año, lo cual ha generado polémica, ya que la dirigencia se vería obligada a vender en este mercado de fichajes al atacante, para que no se marche gratis en el 2024.

“Queremos que se quede pero no puede irse gratis. Era nuestro acuerdo oral y él lo había expresado públicamente en una entrevista. Así que no es discutible. Y me sorprendió mucho saber que tenía la intención de irse gratis”, indicó.

En la misma línea, el qatarí sostuvo que “es muy decepcionante porque Kylian es un chico fantástico, un verdadero caballero, y se va gratis, debilitando al club francés más grande, no es él. Cuando recibí esta información, me sorprendió y me decepcionó”.

“Él (Mbappé) debe decidir la próxima semana, o máximo en dos semanas. Y si no quiere firmar un nuevo contrato, la puerta está abierta. Es así para él y para todos los demás. Nadie es más grande que el club, ningún jugador, ni siquiera yo. Está muy claro”, concluyó.