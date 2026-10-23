Murió a los 74 años Ryu Murakami, autor de “Azul casi transparente” y “Sopa de miso”

El escritor japonés Ryu Murakami, reconocido por novelas como “Azul casi transparente” y “Sopa de miso”, murió a los 74 años. Su editorial confirmó el fallecimiento, ocurrido el sábado 17 de octubre, sin informar la causa de muerte.

La editorial japonesa Gentosha comunicó que el autor falleció en su domicilio. Según el breve mensaje publicado en redes sociales, al funeral asistió únicamente su familia cercana.

“Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Ryu Murakami, quien dedicó su carrera a publicar incansablemente trabajos impactantes que conectaron con las generaciones más jóvenes”, señaló la editorial, de acuerdo a diversos medios.

Ryu Murakami y sus novelas sobre la sociedad japonesa

Nacido en 1952 en la prefectura de Nagasaki, Murakami fue una figura de la literatura japonesa contemporánea. Aunque compartía apellido con el también célebre escritor Haruki Murakami, ambos no tenían parentesco familiar.

Su reconocimiento llegó en 1976 con la publicación de su primera novela, Azul casi transparente, escrita mientras estudiaba en la Universidad de Arte de Musashino, al oeste de Tokio. La obra le permitió obtener el premio Akutagawa, uno de los principales galardones literarios de Japón, cuando tenía 24 años.

Entre sus libros más conocidos también figuran Los chicos de las taquillas (1980), Piercing (1994) y Sopa de miso (1997).

En sus novelas exploró temas como la violencia, el sexo, la prostitución y el maltrato infantil. Sus historias también abordaron la deshumanización asociada al capitalismo y la pérdida de identidad en la sociedad japonesa.

El legado literario de Ryu Murakami

A lo largo de su carrera, el escritor recibió diversos reconocimientos en Japón. Sus obras fueron traducidas a decenas de idiomas, entre ellos el español, el inglés y el francés, lo que contribuyó a consolidar su estatus de autor de culto a nivel internacional.

Además de su trabajo literario, Murakami escribió y dirigió adaptaciones cinematográficas de sus propias novelas.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, destacó el aporte del escritor a la literatura de su país.

“Ha retratado con agudeza las luces y sombras de la sociedad, así como las esperanzas y ansiedades de la gente, dejando una significativa huella en la literatura japonesa”, afirmó.

“Fue un escritor que no dejó de plantear interrogantes. Creo que sus palabras seguirán siendo leídas por muchos lectores y perdurarán en el corazón de la gente”, agregó durante una rueda de prensa.

En los últimos años, la literatura japonesa ha experimentado un nuevo auge de popularidad, impulsado en parte por las redes sociales.