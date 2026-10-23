Home Vanguardia "murió a los 74 años ryu murakami, autor de “azul casi trans..."

Murió a los 74 años Ryu Murakami, autor de “Azul casi transparente” y “Sopa de miso”

La editorial japonesa Gentosha comunicó que el autor falleció en su domicilio. Según el breve mensaje publicado en redes sociales, al funeral asistió únicamente su familia cercana. “Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Ryu Murakami, quien dedicó su carrera a publicar incansablemente trabajos impactantes que conectaron con las generaciones más jóvenes”, señaló la editorial.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Murió a los 74 años Ryu Murakami, autor de “Azul casi transparente” y “Sopa de miso”

El escritor japonés Ryu Murakami, reconocido por novelas como “Azul casi transparente” y “Sopa de miso”, murió a los 74 años. Su editorial confirmó el fallecimiento, ocurrido el sábado 17 de octubre, sin informar la causa de muerte.

La editorial japonesa Gentosha comunicó que el autor falleció en su domicilio. Según el breve mensaje publicado en redes sociales, al funeral asistió únicamente su familia cercana.

“Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Ryu Murakami, quien dedicó su carrera a publicar incansablemente trabajos impactantes que conectaron con las generaciones más jóvenes”, señaló la editorial, de acuerdo a diversos medios.

Ryu Murakami y sus novelas sobre la sociedad japonesa

Nacido en 1952 en la prefectura de Nagasaki, Murakami fue una figura de la literatura japonesa contemporánea. Aunque compartía apellido con el también célebre escritor Haruki Murakami, ambos no tenían parentesco familiar.

Su reconocimiento llegó en 1976 con la publicación de su primera novela, Azul casi transparente, escrita mientras estudiaba en la Universidad de Arte de Musashino, al oeste de Tokio. La obra le permitió obtener el premio Akutagawa, uno de los principales galardones literarios de Japón, cuando tenía 24 años.

Entre sus libros más conocidos también figuran Los chicos de las taquillas (1980), Piercing (1994) y Sopa de miso (1997).

En sus novelas exploró temas como la violencia, el sexo, la prostitución y el maltrato infantil. Sus historias también abordaron la deshumanización asociada al capitalismo y la pérdida de identidad en la sociedad japonesa.

El legado literario de Ryu Murakami

A lo largo de su carrera, el escritor recibió diversos reconocimientos en Japón. Sus obras fueron traducidas a decenas de idiomas, entre ellos el español, el inglés y el francés, lo que contribuyó a consolidar su estatus de autor de culto a nivel internacional.

Además de su trabajo literario, Murakami escribió y dirigió adaptaciones cinematográficas de sus propias novelas.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, destacó el aporte del escritor a la literatura de su país.

“Ha retratado con agudeza las luces y sombras de la sociedad, así como las esperanzas y ansiedades de la gente, dejando una significativa huella en la literatura japonesa”, afirmó.

“Fue un escritor que no dejó de plantear interrogantes. Creo que sus palabras seguirán siendo leídas por muchos lectores y perdurarán en el corazón de la gente”, agregó durante una rueda de prensa.

En los últimos años, la literatura japonesa ha experimentado un nuevo auge de popularidad, impulsado en parte por las redes sociales.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Ministro Rabat explicó rebajas de condenas y anunció p...

El titular de Justicia, en entrevista con T13, recordó que “en febrero del año 2022 se modificó la normativa que regula esta materia. Y se excluyó expresamente a personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra menores. Desde esa fecha, no se ha otorgado este beneficio a ningún condenado”.

Leer mas
Nacional
Hombre es baleado en la ingle en plaza de Bajos de Men...

Según los primeros antecedentes, el ataque ocurrió en una plaza ubicada en calle Pedro Lira. Hasta ese lugar llegó un individuo que disparó contra el hombre y luego huyó. Debido a la gravedad de sus lesiones, la víctima fue trasladada inicialmente a un centro de salud cercano. Posteriormente, fue derivada al Hospital Sótero del Río, donde continúa hospitalizada.

Leer mas
Triunfo
Con Muslera como héroe: Estudiantes venció por penales...

El elenco argentino dio el batacazo en el Estadio Maracaná y se impuso desde los 12 pasos ante el equipo de Erick Pulgar, en una definición que tuvo como gran figura al portero Fernando Muslera, tras contener tres lanzamientos. En busca del título, el “Pincha” se verá las caras con Palmeiras.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/