Narcos en Rosario: Bullrich anunció que Milei viajará a la ciudad tras ola de violencia

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó que el presidente trasandino, Javier Milei, visitará la ciudad de Rosario en dos semanas, luego de la escalada de violencia que ha tenido la localidad durante los últimos cinco días, donde se han registrado cuatro víctimas fatales producto de ataques perpetrados por sicarios.

“El presidente viene porque quiere dar la impronta que queremos para la seguridad y la lucha contra el narcotráfico”, señaló Bullrich, quien coordina el operativo de emergencia que se montó tras los ataques.

El lunes, fuerzas federales arribaron a Rosario para sumarse al patrullaje por los barrios donde se establecen los puntos de venta de droga instalados por las bandas criminales, según consignó Infobae. Además, la ministra detalló que recibió el llamado de todos los gobernadores del país para colaborar con la crisis de seguridad.

“Hemos recibido ayuda y gestos de solidaridad, me llamó el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y me ha planteado que están dispuestos a ayudar. Otras provincias también son solidarias. Berni me ofreció la ayuda en nombre de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que el gobernador Pullaro también recibió un llamado solidario del gobernador de Córdoba (Martín Llaryora)”, indicó la titular durante un despacho de TN.

En los últimos cinco días, sicarios llevaron a cabo cuatro crímenes fatales: Dos taxistas, un chofer de colectivos y un funcionario de una estación de servicio. “Es una imagen de brutalidad, de terrorismo, me dio mucha angustia. Caminé Rosario y la gente se me acercó con miedo. No pueden salir, ir al colegio, no pueden salir. Estas cuatro muertes generaron una conmoción social profunda”, señaló la titular de la cartera de Seguridad.

Sobre esa línea, Bullrich comentó que Milei está informado de la situación y que visitará Rosario dentro de dos semanas. A través de su cuenta de X, el mandatario se refirió al asesinato a sangre fría de Bruno Bussanich, joven de 25 años que trabajaba en una estación de servicio.

“Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”, comenzó diciendo.

“Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros”, agregó.