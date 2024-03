Naya Fácil se pronuncia luego de la filtración de videos íntimos: Afirma que fueron difundidos sin su consentimiento 

La famosa influencer, Naya Fácil, se vio envuelta en una gran polémica recientemente, luego de que se difundieran unos videos íntimos de ella con otro sujeto, registros que fueron filtrados en su canal de WhatsApp.

Estos videos se viralizaron rápidamente en redes sociales, y después del revuelo que se generó por la situación, la joven de 26 años rompió el silencio y se refirió a lo ocurrido, asegurando que los registros fueron difundidos sin su consentimiento.

“Yo no sabía que el video se había subido, yo lo grabé en mi celular. Yo sé que antes subía todo mi contenido, pero reitero, he luchado para cuidar mi imagen como para que hayan compartido el video a escondidas”, manifestó en sus historias de Instagram, según consignó Página 7.

En la misma línea, indicó que “yo no me había dado cuenta de que este hu… subió el video a mi grupo de WhatsApp, entonces quedé pa’ la ca… cuando vi que estaba en Twitter y en todas partes. (…) No sé si él lo hizo a propósito, no lo sé, entonces cuando desperté en la mañana borré al tiro los videos”.

“Estoy súper mal con todo esto. He hecho caleta de causas buenas, porque quiero, porque puedo, he trabajado en limpiar mi imagen, en mejorar como persona, en crecer”, añadió.

Por otra parte, informó que está analizando tomar acciones legales, y a la vez, puso en duda su participación en el nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, debido a los problemas que ha enfrentado en el último tiempo.

“Me comuniqué con mi abogada, le expliqué la situación para saber qué hacer. Ella me dijo que tomara acciones legales, y quiero pedir públicamente que por favor no lo sigan difundiendo a nadie más”, sostuvo.

Además, afirmó que buscará ayuda para rehabilitarse de sus problemas con el alcohol. “No quiero terminar mal, no quiero terminar como mi papá, destruyéndome. Hoy día me di cuenta de que mi peor enemiga es Naya Fácil, me estoy autodestruyendo por mis acciones”, mencionó.