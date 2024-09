Neme aclara rumores de enemistad con Andrés Caniulef luego de su salida de Mega: “No éramos íntimos amigos”

El animador de Mega, José Antonio Neme, se pronunció recientemente ante los rumores de su supuesta mala relación con el periodista Andrés Caniulef, quien fue desvinculado inesperadamente del canal la semana pasada.

Consignar que luego de abandonar la estación televisiva, el comunicador publicó un extenso mensaje de despedida en sus redes sociales, donde tuvo palabras de agradecimiento para Rodrigo Sepúlveda y Karen Doggenweiler. No obstante, en ningún momento mencionó a Neme, algo que aumentó las especulaciones de una eventual enemistad.

En este sentido, y en una conversación con el programa “Que te lo digo” (Zona Latina), el conductor de “Mucho Gusto” abordó el tema y descartó tener una mala relación con el periodista.

“Creo absolutamente normal que no me mencione. Él con la Karen (Doggenweiler) y Rodrigo (Sepúlveda) tenía un vínculo más estrecho”, comenzó diciendo.

A la vez, dejó en claro que “trabajé con él, tuvimos una relación buena y volvería a trabajar mil veces con él, pero no éramos íntimos amigos, no nos invitábamos a la casa ni hablábamos por teléfono de la vida”.

“Tampoco teníamos un vínculo de confianza, entonces yo era uno más del equipo para él, probablemente. Él destaca con quienes se sintió más conectado, pero eso no quiere decir que haya habido algo malo, raro ni nada”, añadió.

En la misma línea, Neme explicó que “no establezco muchos vínculos de confianza con gente en general, menos en el trabajo. Soy súper frío en el trabajo, muy disciplinado, los códigos son muy formales, y eso a veces la gente lo malinterpreta”.

Además, reconoció que le sorprendió la salida de Caniulef, comentando que “cuando me fui (de vacaciones) estaba todo perfecto, me crucé con él un par de veces, estaba súper operativo. Me parecía genial, estaba en las fiscalizaciones, las tomas, el tema de Viña, las teleseries (…) Que le vaya bien”.

Cabe destacar que hace unos días, Caniulef también desmintió haber tenido algún tipo de conflicto con Neme, y descartó que este último hubiera influido en su salida de Mega.