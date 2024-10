Neme y el compañero de Karen Doggenweiler para Viña 2025: “A mí me interesa que ella se luzca”

En medio de los diferentes rumores acerca de quién será el animador del Festival de Viña del Mar 2025, el conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, abordó el tema y se refirió al futuro compañero de Karen Doggenweiler en el escenario de la Quinta Vergara.

El periodista, quien conduce el matinal de Mega junto a Doggenweiler, conversó con el programa “Que te lo digo” durante un evento de Revista Velvet.

Según consignó Publimetro, en un momento de la conversación, el comunicador fue consultado en torno a cuándo se anunciará a Rafael Araneda como animador del certamen de la Ciudad Jardín, teniendo en cuenta que el nombre de este último es uno de los que suena con mayor fuerza para asumir el desafío.

“La verdad es que no tengo la más mínima idea cuándo, no me corresponde a mí decidirlo”, manifestó de entrada Neme.

Luego, el animador profundizó acerca del compañero de Doggenweiler, y señaló que “a mí particularmente, y esto es en serio, lo que a mí me interesa es que Karen Doggenweiler lo pase bien”.

“El tipo que se pare ahí sea Rafa, Martín, Julián o Mickey Mouse, no tengo idea, me da lo mismo. Lo que a mí me interesa es que mi compañera se luzca porque se lo merece”, añadió.

A la vez, mencionó que el animador que acompañe a Karen debe ser alguien “que la respete, que la contenga, que la levante, la eleve y le permita cumplir su sueño. Si es Araneda, Martín o Julián, la verdad es que a mí no me importa”.

“Lo que me importa es que ella lo pase bien, porque yo trabajo con ella, ella es mi compañera”, concluyó.