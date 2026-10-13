Nicolás Jarry ya tiene torneo definido para hacer su regreso al circuito

Nicolás Jarry (867°) ya se alista para regresar al circuito, después de seis meses alejado por una rebelde lesión en el codo derecho.
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El propio tenista chileno había adelantado que volvería al tour antes del término de esta temporada 2026, y este martes se confirmó que un certamen le otorgará una wild card.
Nicolás Jarry (867°) ya se alista para regresar al circuito, después de seis meses alejado por una rebelde lesión en el codo derecho.
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