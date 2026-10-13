Home Triunfo "nicolás jarry ya tiene torneo definido para hacer su regreso al c..."

Nicolás Jarry ya tiene torneo definido para hacer su regreso al circuito

El propio tenista chileno había adelantado que volvería al tour antes del término de esta temporada 2026, y este martes se confirmó que un certamen le otorgará una wild card.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Nicolás Jarry ya tiene torneo definido para hacer su regreso al circuito

Nicolás Jarry (867°) ya se alista para regresar al circuito, después de seis meses alejado por una rebelde lesión en el codo derecho.

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Fenómeno que se registró en sector de los terminales d...

Así lo confirmó el meteorólogo Elio Brufort a Radio Cooperativa. En videos grabados por usuarios, se aprecia que la fuerza del viento comenzó a destruir el techo del Terminal de Buses Sur.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para disfrut...

Pastas frescas, ñoquis, espaguetis y salsas tradicionales protagonizan estas tres propuestas de tenedor libre en Santiago para los amantes de la cocina italiana.

Leer mas
Nacional
Tormenta eléctrica en Santiago: Se registran granizos ...

La caída de granizos ocurrió en diferentes sectores de Las Condes, La Florida, Macul, Providencia y La Reina, entre otras comunas. Además, se reportaron truenos y chubascos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/