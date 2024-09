“Nivel Cubillos o más”: Pamela Jiles recuerda millonario sueldo que ganaba en televisión

La diputada Pamela Jiles fue una de las invitadas al reciente capítulo del programa de Vía X, “Todo va a estar bien”, y en su conversación con el animador Eduardo de la Iglesia, sorprendió al recordar el millonario sueldo que ganaba cuando trabajaba en televisión.

En medio de una dinámica del espacio televisivo, la parlamentaria, quien participó en el programa junto a su pareja, Pablo Maltés, fue consultada sobre a quién le pediría dinero, mientras mostraban las imágenes de diferentes parejas para escoger.

Bajo este contexto, Jiles, quien en el pasado fue panelista de varios programas de farándula, se sinceró y manifestó que “primero, te tengo que comentar que es difícil que estemos en un aprieto económico, aunque nunca se sabe. Pero yo debo ser la única diputada que pierde plata en la Cámara”.

En este sentido, reconoció que “yo ganaba no solo más plata, bastante más plata. O sea, fue un problema que tuvimos que conversar con Pablo (Maltés) cuando se le ocurrió esta idea de que yo fuera diputada”.

“Yo lo estaba pasando chancho en la televisión, no tenía ningún interés, encontraba que la política era la farándula de los feos, además, era una cuestión horrenda que no me atraía en lo más mínimo”, añadió.

Asimismo, indicó que “teníamos el problema que ambos teníamos que dedicarnos a eso, porque yo le pedí a Pablo que me acompañara en esa carrera que él me estaba enchufando (…) por lo tanto, estos ingresos iban a disminuir en una cuarta parte”.

Por último, mencionó que “yo en la tele ganaba nivel Cubillos o más, que es lo que se ganaba en la tele”, haciendo referencia al sueldo de 17 millones de pesos de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián.