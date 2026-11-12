“No es un objetivo en mi carrera”: Diana Bolocco habla sobre la opción de animar el Festival de Viña

Diana Bolocco se refirió a la posibilidad de animar el Festival de Viña del Mar junto a José Miguel Viñuela, luego de ser confirmados como los conductores del Festival del Huaso de Olmué 2027.

El certamen folclórico se realizará los días 14, 15, 16 y 17 de enero en El Patagual. La dupla estará a cargo de la animación, según se anunció durante el lanzamiento oficial de la programación, realizado este 11 de noviembre, recogió La Hora.

En conversación con Lima Limón, ambos animadores fueron consultados sobre la posibilidad de dar el salto a la Quinta Vergara. Ante la pregunta, Bolocco aclaró que llegar a Viña no forma parte de sus objetivos profesionales.

“No es un objetivo al menos en mi carrera, lo he dicho, porque me lo han preguntado en innumerables oportunidades”, afirmó. Además, destacó su presente laboral en Chilevisión: “Para mí lo más importante es lo que yo vivo todos los días en mi trabajo y estoy enormemente agradecida de las oportunidades de programa que me ha dado Chilevisión”.

Diana Bolocco no descarta animar el Festival de Viña

Pese a que aseguró que no aspira a conducir el certamen viñamarino, la animadora tampoco descartó aceptar una eventual invitación.

“Esto, el Festival del Huaso de Olmué para mí es un regalo como lo podría ser el día de mañana el Festival de Viña”, explicó.

Luego, fue más directa sobre esa posibilidad: “No aspiro a hacerlo, pero si me toca lo haría feliz”.

Bolocco también destacó la importancia de compartir la conducción con alguien con quien exista afinidad. En ese sentido, valoró la dupla que formará con Viñuela en El Patagual.

“Lo que más me importa es el compañero con quien me toca en la animación más que el festival mismo”, sostuvo. Sobre su relación con el conductor, agregó: “Con el Jose no se pasan penas”.

Asimismo, manifestó su respaldo a su compañero y aseguró que tiene las condiciones para asumir un desafío de mayor convocatoria.

“El Jose está más que preparado para la Quinta Vergara”, afirmó.

José Miguel Viñuela también se refirió a la Quinta Vergara

Por su parte, José Miguel Viñuela reconoció que era la primera vez que le planteaban directamente la posibilidad de animar el Festival de Viña.

“Nunca se ha generado la instancia de poder proyectarlo o pensarlo”, comentó el conductor. También señaló que se encuentra en una etapa de su vida en la que “uno las va atrayendo” las cosas.

El animador devolvió los elogios a Bolocco y la imaginó compartiendo ese escenario con él. Sin embargo, recordó que una eventual llegada depende de factores externos, como las decisiones de los canales y los procesos de licitación.

De concretarse esa posibilidad, Viñuela aseguró que sería “un honor”. Incluso, comparó trabajar junto a su colega con compartir equipo con grandes figuras del fútbol: sería “como jugar con Messi, con Cristiano”.

Por ahora, ambos se preparan para asumir la conducción del Festival del Huaso de Olmué 2027, una nueva experiencia televisiva que los reunirá en El Patagual durante cuatro jornadas.