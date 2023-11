Ocho parlamentarios de derecha anunciaron que votarán “En Contra”

Un grupo de ocho diputados y senadores de derecha anunciaron este martes su voto “En contra” de la propuesta de nueva Carta Magna elaborada por el Consejo Constitucional.



Los parlamentarios que optaron por rechazar el proyecto son los republicanos Rojo Edwards y Gloria Naveillán; el independiente y exrepublicano Gonzalo de la Carrera; los independientes pro-RN Alejandro Kusanovic y Juan Castro Prieto; el ex-PRI Enrique Lee, el ex-PDG Francisco Pulgar y el diputado del Partido Social Cristiano Roberto Arroyo.



De La Carrera sostuvo que el principal motivo por el que votará “En contra” es por la consagración de un Estado social y democrático de derecho en el texto.



“El cambio a la matriz ideológica que tanto éxito ha traído a Chile, desde un país que busca el emprendimiento y el Estado pequeño, a un país de la órbita socialista”, señaló el diputado.



“El régimen o Estado social de derechos garantizados, judicializables, en un país que no tiene los recursos necesarios para hacer frente a esos derechos judicializables solamente tiene dos opciones: o recurrir al bolsillo de los chilenos de la gran clase media o recurrir a la deuda externa. Ambas situaciones nos empobrecen a todos los chilenos”, agregó.



Sostuvo que “es más, hay parlamentarios que van a votar ‘A favor’ pero que ya han anunciado que con esto no cierran el capítulo, sino que aprueban para reformar. No lo digo yo, lo dice Matías Walker, lo dice la senadora Ximena Rincón. Por lo tanto, tampoco el ‘A favor’ sería un cierre del proceso, según quienes mismos declaran aprobarlo”.



Por su parte, Naveillán manifestó que “esa estupidez que muchos plantean de que -porque estamos ‘En contra’- estamos con los comunistas, es francamente no tener un cuarto de dedo de frente y no tener argumentos”.



“Nadie podría decir que alguno de los que estamos acá parados pensamos como los comunistas o estamos con los comunistas. Podemos, en esta ocasión, votar igual, pero por razones absolutamente distintas”, añadió.



Mientras que el senador Castro afirmó que el proceso constitucional “partió mal”, puesto que “debería haberse realizado un plebiscito de entrada y eso no ocurrió”. Asimismo indicó que va por el ‘En contra’ porque “no puede ser que aquellos partidos que logren menos de un 5% queden afuera, eso no corresponde. Creo que aquí lo que corresponde es que todos los candidatos que vayan y saquen una alta votación pueden estar en este Congreso Nacional”.