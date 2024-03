Orrego por solicitud de despliegue militar: “Yo no veo aquí una maniobra política, veo un sentido de urgencia”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la petición del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien pidió al Gobierno “presencia militar” en la comuna.



Este miércoles, Orrego junto al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, y el subdirector de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Cristián Crespo, dieron a conocer propuestas de políticas públicas tras los resultados del Estudio de Caracterización del Comercio Ambulante en la región.



Durante esta instancia, el gobernador dijo que el alcalde Vodanovic “se ha sumado a muchos alcaldes y también a este gobernador que llevamos un buen rato pidiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha por la seguridad”.



“Esto tiene dos componentes. Uno tiene que ver con las infraestructuras criticas (…) y otro, que ha sido muy exitoso en el sur y también en el norte, donde tenemos estado de excepción, el apoyo logístico que pueden entregar las Fuerzas Armadas a nuestras policías”, añadió.



En ese sentido, precisó que “el que tienen que tener el liderazgo en materia de combate al delito son las policías y la Fiscalía, pero hoy día no están teniendo todos los recursos que requieren”.



“Se dice que la legislación chilena no lo permite sin Estado de Excepción, dos posibilidades: se decreta Estado de Excepción o se cambia la legislación”, recalcó.



De esta forma, indicó que espera que el Parlamento con el Ejecutivo “le pongan sentido de urgencia a algo que estamos pidiendo todos (…) creemos que tenemos un Ejército de 82 mil efectivos con tecnología de punta con grandes recursos que no puede estar inmovilizado mientras nuestras policías no dan abasto para combatir al crimen organizado”.



Orrego mencionó que “todos los alcaldes y el gobernador de Santiago venimos hace un rato pidiendo que ocupemos a los militares apoyando la labor de las policías en esta materia. Yo espero que hoy día que se suma un alcalde del Frente Amplio públicamente sea el Gobierno que reaccione”.



“Yo no veo aquí una maniobra política. Veo un sentido de urgencia para el país”, expresó.



Finalmente, realizó un llamado a “todos los sectores políticos, a todas las autoridades que nos sumemos a un pacto nacional por la seguridad, que le pongamos sentido de urgencia a estas modificaciones legales que hay que hacer y lo más importante que no transformemos esto en un ámbito de pelea pequeña política”.