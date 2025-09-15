Ossandón por Matthei: “Es la que tiene más experiencia para gobernar”

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), se refirió a la candidatura de Evelyn Matthei tras la última encuesta Cadem, donde la abanderada de Chile Vamos aumentó dos puntos.



En conversación con Radio ADN, Ossandón sostuvo que “en Chile no queremos extremos, no queremos más violencia. Por lo tanto, la que tiene mejor currículum y más experiencia para gobernar es, lejos, Evelyn Matthei”.



El parlamentario recordó que la candidata de Chile Vamos “es una persona que ha sido alcaldesa, ministra y senadora. Tiene más carretes que todos para poder enfrentar los tiempos difíciles que vienen, pero tiene que demostrarlo, y hasta hoy día no lo ha demostrado”.



Al ser consultado sobre si integraría un gobierno de republicanos, Ossandón señaló que “si Kast pasa a segunda vuelta con (Jeannette) Jara, por supuesto que voy a apoyarlo”.



Sin embargo, recalcó que “yo no quiero un gobierno que no quiera dialogar, que todo sea poco menos que una dictadura democrática. Ellos tienen que abrirse a conversar”.