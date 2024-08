Pamela Díaz anuncia acciones legales contra Oriana Marzoli: “Llamé al abogado”

Continúa la polémica por la pelea que protagonizaron Pamela Díaz y Oriana Marzoli en el reality “¿Ganar o Servir?”, ya que después de que la participante española asegurara que “La Fiera” la amenazó con un cuchillo, ahora la animadora anunció que tomará acciones legales.

Consignar que antes de que Canal 13 emitiera la discusión el pasado miércoles, Marzoli afirmó que Díaz la amenazó con un arma blanca durante el conflicto. No obstante, en las imágenes se mostró que Pamela solamente levantó el cuchillo al aire, sin la mencionada intención.

Bajo este contexto, en el reciente capítulo de “Hay que decirlo” comentaron la pelea, y Díaz dio a conocer que prepara una querella en contra de Oriana.

“Obviamente, hay gente que sigue a Oriana Marzoli y que cree su versión, y a mí me parece súper injusto, sobre todo cuando es mentira. Yo no soporto las mentiras. Por eso, llamé al abogado”, señaló la conductora del espacio.

En la misma línea, indicó que “llamé a Sabelo, para preguntarle si podía ser mi testigo, llamé a Pangal, a Faloon, a Austin… Y lo más probable es que presente una querella contra Oriana, que seguramente se va a enterar luego”.

“Me parece justo, a mí no me gusta que me mientan, yo tengo claro quién soy. Todo esto me lo he ganado sola y no va a venir una chiquilla que pueda poner en duda algo que es falso”, sostuvo.

Por último, expresó que “me pasó con Adriana Barrientos y Hugo Valencia, quienes me pidieron disculpas públicas. Era lo mínimo”.