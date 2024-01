Pamela Díaz responde a supuesta indirecta de la madre de Jean Philippe Cretton: “No le hace bien a nadie”

Pamela Díaz reaccionó recientemente a un controvertido comentario que realizó la madre de Jean Philippe Cretton, quien en el cumpleaños de este último el pasado 21 de enero, publicó un mensaje que diferentes usuarios y medios de farándula interpretaron como una “indirecta” hacia la exparticipante de “Tierra Brava”.

En concreto, Ana Victoria Vásquez, exsuegra de Díaz, en medio de la celebración de su hijo, escribió en redes sociales que “mi Jean Philippe… hijo querido… te espera un año espectacular… Feliz cumpleaños (te rodea amor del bueno)”.

Bajo este contexto, y tras el revuelo alcanzado por la última frase, Díaz fue contactada por el animador de “Zona de Estrellas”, Mario Velasco, quien reveló la postura de la exintegrante de Chilevisión sobre este supuesto mensaje en su contra.

“Cuando he tenido que hablar de mis ex siempre lo he hecho de buena manera. Las veces que he tenido que hablar mal de mis ex es porque después de 14 años no me han pagado una pensión o tengo que llegar a tribunales, porque es lo que corresponde porque la responsabilidad es mutua”, dijo Díaz en su conversación con Velasco.

“Yo de Jean Phillipe he hablado siempre bien, ha sido una persona muy importante en mi vida, no lo puedo desconocer, lo quiero por lo que fue en mi vida”, añadió.

En este sentido, puntualizó que “respeto sus decisiones Para que sepas, no le contesto ni a mi mamá cuando me habla golpeado o cuando siento que no tengo la razón. Porque es mi manera de pensar”.

Respecto al comentario de su exsuegra, mencionó que “no hablo mal públicamente de mis parejas, menos puedo hablar mal públicamente de mi suegra o exsuegra”.

“Me da lata nomás, porque creo que finalmente fue una relación de adultos, lo que haya pasado es entre dos personas y de repente mandar este tipo de palos públicamente, yo creo que no le hace bien a nadie”, concluyó.