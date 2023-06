Parlamentarios renuevan solicitud de ampliar Estado de Excepción Constitucional a Los Ríos

Parlamentarios de Los Ríos reiteraron la solicitud al Gobierno para que amplíe el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE) a dicha región, considerando el último atentado registrado en la zona y la existencia de un consenso bastante mayoritario en torno a la necesidad de la medida.

La senadora María José Gatica (RN) llamó al Presidente a que “reconsidere su postura respecto a extender el Estado de Excepción” y sostuvo que “al parecer ignora que desde que él gobierna, nuestra región ha sufrido 20 atentados terroristas y en el último incluso hubo rehenes”. Asimismo, recordó que “hace un mes, junto a 45 autoridades regionales solicitamos aplicar esta medida para garantizar mayor seguridad y bienestar a los habitantes de Los Ríos y el gobierno ni siquiera se ha dignado a responder.”

El diputado Bernardo Berger (RN) agregó que “ayer escuché atentamente a la ministra del Interior señalar que nunca se ha descartado esta medida para Los Ríos, entonces yo y muchas familias de esta región se preguntan: ¿qué más tiene que pasar para que lo hagan efectivo?, ¿cuántas familias deben quedar sin trabajo para tomar una decisión? A las familias de nuestra región ya no le sirven las frases para la prensa y las querellas sin resultados, queremos concretar medidas ahora”.

En tanto, el diputado Gastón Von Mühlenbrock (UDI) lamentó que “nuestra región ya no soporta más atentados terroristas y así se lo hemos hecho saber al gobierno en reiteradas oportunidades”. Precisó que “hemos solicitado que decreten estado de excepción en la región de Los Ríos, de manera que las FF.AA. puedan dar mayor seguridad a los habitantes y no entendemos por qué el Ejecutivo ha hecho oídos sordos a esta petición, toda vez que la hemos realizado no sólo parlamentarios de todos los sectores políticos, sino que ha surgido también de la misma ciudadanía de Los Ríos”.