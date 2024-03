Pastelito y la razón por la que ha rechazado en tres ocasiones al Festival de Viña: “Nunca se llega a buen puerto”

Agustín Maluenda, más conocido como “Pastelito”, sorprendió este miércoles en una entrevista, tras revelar las razones por las que nunca se ha presentado en el Festival de Viña del Mar.

En una conversación con Página 7, el popular payaso confesó que en tres ocasiones ha estado cerca de llegar al certamen de la Ciudad Jardín, aunque comentó que actualmente está enfocado en otro importante desafío.

“Nos llegó la invitación del Festival de Montecarlo, fui a buscarla personalmente a Mónaco, la princesa Estefanía entregó la invitación. (…) Fui con mi hijo Junior al Festival Latina, que es el festival de Italia de circo, ahí fueron los organizadores del festival de Montecarlo”, manifestó al citado medio.

Asimismo, indicó que “nos vieron trabajar, llegaron los vídeos a manos de la princesa y ella inmediatamente dijo ‘quiero a esos payasos chilenos en el 2025’”, y añadió que “llegar al Festival de Montecarlo, el cual es el más importante del circo en el mundo, que lo organiza la Princesa Estefanía de Mónaco, yo creo que ya no le pido nada más a la vida”.

En tanto, respecto al evento viñamarino, explicó que “a mí me han llamado tres veces, tres veces hemos estado a punto de ir, pero nunca se llega a un buen puerto”.

“Yo siempre lucho por mi arte, que es el circo, y cuando hay cambios en una rutina o en un personaje, yo digo que no”, remarcó.

Además, mencionó que “yo no hago stand up comedy, yo no soy humorista, creo que hay compañeros que lo hacen muy bien y uno no puede hacer lo que no es”.

“Si yo voy algún día, voy de payaso con todas mis condiciones y que me acepten como yo soy, con mi trabajo que tiene una carrera de muchos años”, sentenció.