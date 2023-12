Patricia Maldonado anuncia el fin de “Las Indomables”: “Esto provoca cansancio”

La panelista de televisión, Patricia Maldonado, anunció este martes que su programa de Youtube “Las Indomables”, espacio que conduce junto a Catalina Pulido, llegará a su fin luego de casi cuatro años en emisión.

Maldonado reveló la noticia en la reciente edición de dicho programa, donde comentó que tanto ella como Pulido tomarán “otras riendas”.

“Vamos a tomar otras riendas, es importante que la gente sepa y no avisarles a último minuto, cada una seguirá con riendas distintas. Yo pensaba en llegar al 30 de diciembre y decirles que este programa no va a continuar”, señaló la también integrante de TV+, según consignó La Cuarta.

En la misma línea, sostuvo que “si ustedes supieran la plata que hemos recibido, a ustedes les daría un infarto, no lo podrían creer. A mí eso no me importa nada. Lo hemos hecho para que este canal aporte en la parte política, y yo creo que aportó bastante, casi 4 años”.

Además, manifestó que ella seguirá ligada a la televisión, y Pulido continuará con sus proyectos personales.

“Tengo una lista impresionante de trabajo, llegué a un arreglo con TV+ para no abandonarlo y no me va dar el tiempo con todo. ¿Cómo lo hago? (…) Esto provoca cansancio, y estar todos los días frente a la cámara opinando”, añadió.

Por su parte, Maldonado aclaró que el último capítulo del programa se emitirá el próximo 28 de diciembre.