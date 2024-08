Patricia Rivadeneira entrega duro testimonio de su infancia con su padre alcohólico: “Me empezó a dar miedo…”

La actriz Patricia Rivadeneira será la invitada este viernes al nuevo capítulo del programa de Canal 13, “De Tú a Tú”, espacio en el que recordará una difícil época que vivió en su infancia, producto del alcoholismo de su padre.

En su conversación con el animador Martín Cárcamo, y de acuerdo a un adelanto que compartió la estación televisiva, la intérprete confesó que su vida familiar tuvo un abrupto cambio a los 11 años, cuando sus padres se separaron.

“Tuve una niñez no muy alegre, no fue fácil. Mi papá tuvo una vida triste porque fue alcohólico, no logró salir de eso, estaba como prisionero. Era alguien que vivía una vida muy inconsciente, sin poder tomar muchas decisiones ni tomar las riendas de su vida”, señaló Rivadeneira.

Asimismo, reconoció que “me empezó a dar miedo mi papá porque no tenía control. Y lo más terrible era el abandono”.

Además, confesó que la relación con su padre se mantuvo distante a lo largo de su infancia. “En esa época era como una vergüenza social, yo no le podía decir nada a mi papá, era algo que había que esconder en todas partes”, relató.

“Mi mamá tuvo que trabajar para mantener la casa sin ninguna preparación para eso, y vivió discriminación, por ejemplo, las mujeres separadas no podían comulgar y ella era mal vista por su propia mamá, porque el mandato era aguantar todo. Recuerdo haberle dicho alguna vez a mi mamá que prefería que el papá no volviera”, añadió.

No obstante, la actriz, quien actualmente forma parte de la teleserie de Mega “Al Sur del Corazón”, mencionó que en un momento, cuando su padre ya era mayor, cayó enfermo y decidió rehabilitarse.

“Nosotras ya éramos adultas, y él empezó a dar testimonio de su enfermedad a otros pacientes. Eso fue algo importante para él, creo que no se daba cuenta de lo grave de su enfermedad. Fue ahí cuando tuve una relación más grande y compinche con mi papá”, sostuvo.