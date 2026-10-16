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Pavez por críticas de Boric y Bachelet: “Chilenos tienen preocupaciones mucho más urgentes”

El ministro (s) del Interior dijo que “los chilenos tienen preocupaciones mucho más urgentes que las disputas políticas entre el Gobierno y los expresidentes. Ya lo hemos dicho, el Gobierno procura no comentar respecto a la forma en que los expresidentes de la República van refiriéndose a la contingencia”.

Patricia Schüller Gamboa
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Pavez por críticas de Boric y Bachelet: “Chilenos tienen preocupaciones mucho más urgentes”

El ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, respondió a las críticas de los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet al Gobierno tras la reunión que tuvieron con representantes de los partidos de oposición.

“Los chilenos tienen preocupaciones mucho más urgentes que las disputas políticas entre el Gobierno y los expresidentes. Ya lo hemos dicho. El Gobierno procura no comentar respecto a la forma en que los expresidentes de la República van refiriéndose a la contingencia”, manifestó.

“Lo que los chilenos esperan de la oposición es que articule propuesta”

Pavez afirmó que “lo que los chilenos esperan de la oposición es que articule propuesta, es que pueda concurrir a los acuerdos de seguridad, es que ojalá dejemos de lado en algunos casos la obstrucción, el obstruccionismo, y vamos avanzando”.

“Respecto de las razones por las cuales los chilenos eligieron al Presidente Kast, en materia de seguridad, en materia de migración, en materia de inversión, los números, al menos respecto del gobierno anterior, a siete meses del gobierno, hablan por sí solos”, subrayó.

Luego del encuentro convocado por Bachelet, la exmandataria aseguró que “la economía va a crecer poco, la inflación es alta, los salarios no suben, sube el costo de la vida y los alimentos, pero el salario no sube”.

El expresidente Boric apuntó a que “cuando la gente escucha a un gobierno que lleva ya siete meses gobernando, echarle la culpa de todo al gobierno anterior, creo que saca sus propias conclusiones. Y está cansada de que se le eche la culpa al empedrado y que no se haga en cargo de sus propias responsabilidades”.

“Cuando uno gobierna, y eso fue lo primero que yo le transmití a los ministros cuando en el 2022 comenzamos a gobernar, uno es el responsable de que la calidad de vida de los chilenos y chilenas mejore”, Indicó y señaló que “andar echando la culpa a otro no construye nada, no soluciona nada y evade las responsabilidades y erosiona la confianza”.

Boric tras reunión con Bachelet: “No hablamos nada de candidaturas”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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