Paz Ciudadana: “Las familias están viviendo un aumento de delitos graves y violentos”

El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, abordó los resultados del Índice de Paz 2024 elaborado por la ONG, el cual concluyó que la victimización disminuyó a nivel nacional, pero el temor al delito se mantiene alto.



Según el informe, en Santiago la victimización sigue siendo mayor que en el resto del país con un 36,2%, mientras que las otras capitales regionales registraron un 27%. A nivel socioeconómico, los estratos más altos son los que sufren una mayor victimización. Respecto al temor a ser asesinado, la cifra se posicionó en 45%.



Frente a esto Johnson dijo en Radio Pauta que las familias se sienten inseguras debido al aumento de delitos violentos y que se están comparando con diez, siete o cinco años atrás y eso está generando una gran percepción de temor.



“Las familias se sienten más seguras o inseguras según lo que están viviendo. Y lo que están viviendo es un aumento en la cantidad de delitos graves y violentos en el país”, afirmó.



El índice da cuenta también que la victimización en delitos de robo con o sin violencia disminuyó 3,8 puntos en relación al 2023. Respecto a esto, Johnson aseguró que se trata de buenas noticias, pero que hay que mirar el estudio detalladamente ya que también hay aspectos bastante negativos en el índice.



“Hay otras noticias que no son tan buenas como esa, por ejemplo, que el nivel de temor, si bien baja con respecto al año pasado, se mantiene en un nivel extremadamente alto”, señaló.



El temor a ser asesinado en Chile se ubica en 45% según el índice, mientras que más de un 40% de las personas sienten temor a ser víctimas de secuestro y el 23% de las familias piensa que es muy probable que vaya a ser secuestrado en los próximos 12 meses. Otro 30% piensa que es probable que sea víctima de un homicidio en el mismo período.



“Afortunadamente, aún nosotros no hemos normalizado estos delitos graves. Estamos preparando el sistema de seguridad y justicia para que tome acciones y tenga la capacidad de hacerle frente”, comentó Johnson.



En el caso de los delitos de robo, han disminuido los que terminan en homicidio en comparación a los últimos diez años.



Respecto a los homicidios entre organizaciones delictuales, Johnson asegura que estamos frente a un preocupante escenario, donde los ajustes de cuentas y sicariato está más presente que nunca en el país.



“Hay muchos que todavía piensan que no hay crimen organizado en Chile. La verdad, es que nosotros no tenemos duda que hay organizaciones delictuales mucho más complejas que están operando en el país, pero que son de tipos bien distintos”, precisó.



Además, Johnson se refirió a la labor del Ministerio Público en la persecución de estos delitos graves y aseguró que se debe poner el esfuerzo en desarticular a las organizaciones delictuales.



“Tenemos que evaluar al Ministerio Público no sólo porque esclarece o no esclarece, sino que tendríamos que evaluarlo en función de que descubra cuál es la organización criminal que está detrás de eso y para eso deberíamos esperar sentencias distintas”, señaló.