Pedro Pascal confirma que viajará a Chile en diciembre y pregunta por aluvión en Las Condes

Pedro Pascal confirmó que viajará a Chile en diciembre para compartir con su familia. Durante una entrevista con Chilevisión, el actor también manifestó su preocupación por el aluvión que afectó recientemente a la comuna de Las Condes.

El intérprete chileno se encuentra promocionando su nueva película, Behemoth!, instancia en la que adelantó detalles de su próximo viaje al país, recogió La Hora.

“Voy a estar con mi papá en diciembre”, reveló durante la conversación.

Pedro Pascal preguntó por el aluvión en Las Condes

Durante la entrevista, el actor sorprendió a la periodista al consultar directamente por la emergencia que afectó a la comuna capitalina.

“¿Y cómo va el aluvión de Las Condes?”, preguntó Pascal.

Ante la consulta, la reportera le explicó que la situación había mejorado. Sin embargo, señaló que los trabajos de recuperación continuaban debido a la gran cantidad de barro acumulado.

“Va mejor, pero está todo el mundo ayudando porque está lleno de barro. Fue difícil”, respondió.

El aluvión ocurrió tras las intensas lluvias registradas en Santiago hace aproximadamente una semana. La emergencia dejó calles cubiertas de barro y piedras luego del colapso de piscinas decantadoras en Las Condes.

¿Cuándo viajará Pedro Pascal a Chile?

Aunque no entregó una fecha específica, Pascal confirmó que su visita se concretará durante diciembre. El viaje le permitirá reunirse con su familia, especialmente con su padre.

Además, su llegada coincidirá con el mes previsto para el estreno de Behemoth!, la película que actualmente se encuentra promocionando.

De esta manera, el actor confirmó su regreso al país sin precisar el día de su llegada, mientras continúa con sus compromisos profesionales vinculados a su nuevo proyecto cinematográfico.