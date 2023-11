“Perdón por no haber sido mejor capitana de equipo”: Martina Weil rompe el silencio

Luego del término de los Juegos Panamericanos, un verdadero escándalo remeció al atletismo chileno, pues las integrantes del relevo 4×400, Poulette Cardoch y Berdine Castillo, denunciaron que fueron borradas de la final de esta prueba en Santiago 2023, acusación que generó diferentes reacciones, y a la que se refirió este miércoles la destacada atleta y capitana del equipo, Martina Weil.

En primer lugar, fue Cardoch quien reveló la situación en redes sociales, comentando que “jamás imaginé que ocurriría algo así. Había batido mi mejor marca 3 veces este año y me había ganado ese cupo en la pista, mediante méritos y marcas objetivas, que me permitían ser parte del equipo titular”.

Posteriormente, Castillo, quien terminó participando de la prueba, se sumó a las palabras de su compañera, al acusar favoritismos para incluir a otras dos atletas reservas, apuntar contra el entrenador Marcelo Gajardo, e incluso, aseguró que Ximena Restrepo, madre de Weil, ejerció presiones para sacarla del equipo.

LA VERSIÓN DE MARTINA WEIL

En este sentido, luego del revuelo generado por la situación, Weil rompió el silencio durante la madrugada de esta jornada, a través de un video en su cuenta de Instagram en el que entregó su versión de los hechos, y donde se disculpó con sus dos compañeras.

“No tengo nada más que pedir perdón de que mis compañeras de equipo se hayan sentido así. De que realmente estén haciendo estas acusaciones, de que sientan que el proceso fuera tan poco transparente. Fue una decisión técnica que se tomó por separado de las atletas, esto viene de arriba”, señaló.

Asimismo, manifestó que “fue la peor experiencia que he tenido en mi vida. En un momento dije ‘me cagaron los Panamericanos’. Llegamos a la pista, anuncian al equipo y la cosa se empieza a descontrolar. Quedamos en shock de la gente externa que empezó a llegar. Empezaron a pelear, entrenadores, dirigentes de la federación, otros atletas…”.

“Me acerqué al jefe técnico de la federación y le dije que se fueran a pelear a otro lado. ‘Váyanse a pelear a otro lado’, les dije. Llegó mi mamá como mi entrenadora y me vio mal, con los ojos hinchados y me dice ‘qué pasó’, le conté, que los titulares, que la nómina… En ese momento me desenchufé de la situación”, añadió.

En la misma línea, indicó que “llegó Berdine, le agarré la mano, la felicité por los 800m… Pero ahora mirando para atrás, puede que no haya sido suficiente… Y le pido perdón. Era un matadero, todavía no entiendo cómo fue que corrimos”.

“Entiendo por qué la gente está enojada. Aunque yo no haya escuchado lo que dijo mi mamá, me vio llorando, diciéndole mis Panamericanos se acabaron y fueron lo mejor del mundo, vernos a todas nosotros en ese estado fue muy duro para ella también”, sostuvo.

Además, subrayó que “no tengo palabras. Cuando uno está a punto de entrar y mira que una de tus compañeras está llorando de forma desconsolada… Nunca había vivido una situación así. El bus de vuelta a la Villa fue terrible. Lo pasamos todas muy mal, fue súper penca, fue súper desagradable, que los Juegos hayan terminado de esa manera”.

“A Poulette y Berdine, perdón por no haber sido mejor capitana de equipo. Si no salí a defenderlas más temprano hoy es porque no entendía qué estaba pasando. Las aprecio mucho. Ojalá haya un cambio, esta vez sí. Y que las reglas queden claras. Esto pasa por falta de liderazgo”, sentenció.