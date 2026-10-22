Periodista revela que Mauricio Israel podría dejar Tevex y que ya buscan un reemplazante

La periodista Fany Mazuela afirmó que Tevex estaría evaluando la salida de Mauricio Israel del programa “Cómo estamos hoy” y que el canal ya buscaría a un reemplazante. Según la panelista de “Zona de Estrellas”, la situación estaría relacionada con la polémica familiar que involucra al comentarista y a su hijo Alexander.

“Esta información me llegó fresquita hoy de una fuentecita muy buena”, aseguró Mazuela en el más reciente capítulo del programa de espectáculos, recogió La Hora.

La periodista sostuvo que la estación esperaría encontrar un sustituto antes de concretar la salida del conductor, quien actualmente encabeza el espacio de conversación política.

¿Por qué Tevex evaluaría la salida de Mauricio Israel?

De acuerdo con el relato de Mazuela, uno de los factores que habría influido en la situación sería el conflicto entre Mauricio Israel y su hijo Alexander, quien reclama apoyo económico y el reconocimiento de su paternidad.

El caso fue abordado recientemente en “Primer Plano”, donde Alexander volvió a acusar públicamente a su padre de negarle ayuda económica.

Según su versión, Mauricio Israel le entrega $350 mil mensuales, una cifra que considera insuficiente y que, a su juicio, debería duplicarse en función de los ingresos de su padre.

La polémica habría generado preocupación por los auspiciadores

Mazuela también sostuvo que el conflicto habría alcanzado a los auspiciadores de “Cómo estamos hoy”, entre los que estaría una empresa vinculada al propietario de Tevex, según consignó El Filtrador.

“Al dueño no le gustó nada estar involucrado, que su empresa estuviera involucrada con un nombre como Mauricio Israel”, expuso la panelista.

A partir de esos antecedentes, la periodista afirmó que el canal estaría considerando retirar al conductor del espacio y buscando a una persona que lo reemplace.

“Estarían evaluando sacarlo del programa que tienen en Tevex” y “están buscando su reemplazante”, concluyó.

Por ahora, la eventual salida de Mauricio Israel corresponde a información atribuida a Fany Mazuela. En los antecedentes entregados no se incluye una confirmación oficial de Tevex ni del propio conductor.