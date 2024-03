“Pistolero de La Reina” queda con arresto domiciliario nocturno tras formalización: Fiscalía apeló

El Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago rechazó este martes la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía para Juan Carlos Orión Aramayo Baltra, denominado el “Pistolero de La Reina”, aunque se mantendrá detenido hasta que la Corte de Apelaciones resuelva una apelación presentada por el Ministerio Público.



En la audiencia de formalización de cargos la Fiscalía logró dar por establecido la comisión de dos de los tres delitos que se le imputaba y la participación del sujeto en ellos.



El tribunal accedió a formalizarlo por disparo injustificado en la vía pública y daño a la propiedad pública pero no el porte ilegal de armas, por lo que rechazó la prisión preventiva en atención a la pena asociada a ambos delitos y a la irreprochable conducta anterior.



De este modo solo dispuso la cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el imputado, ante ,o cual la Fiscalía hizo presente una apelación verbal a esta resolución, la que será revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago.



Mientras esto no se resuelva, el imputado se mantendrá detenido.



El caso quedó al descubierto luego de que el 25 de febrero un trabajo investigativo desarrollado por Carabineros de la SIP de la 16° Comisaría de La Reina, en conjunto con el Ministerio Público, y en virtud de una orden de entrada y registro emanada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, permitió incautar en el domicilio del detenido armas y municiones.



En esa ocasión no estaba en el domicilio por lo que solo se incautó el armamento, las municiones, marihuana y se detuvo a la mujer que en ese momento estaba en el domicilio por infracción a la Ley de Drogas.