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Poduje tras llamar “loco” a Milei: “Ofrezco sinceras excusas”

En un mensaje en X, el ministro de Vivienda dijo: “Esta mañana, en un foro de conversación, al responder una pregunta sobre el impacto de la inversión pública, defendí la importancia estratégica de la misma y su rol clave como motor de desarrollo”. “Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”, añadió.

Patricia Schüller Gamboa
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Poduje tras llamar “loco” a Milei: “Ofrezco sinceras excusas”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, usó sus redes sociales para ofrecer disculpas tras sus dichos de este viernes en el foro “Conoce a tu ministro” de Icare.

Según consignó Radio Cooperativa, al hablar de obras públicas apuntó a Argentina y lanzó duras palabras contra el presidente Javier Milei.  

“Usted comprenderá que la inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía, pero como es inversión y la pone el Estado… es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: ‘¡¿Qué obra pública!?’. Está cada vez más loco, a todo esto“, expresó.

Horas después, y a través de su cuenta en X, Poduje posteó: “Esta mañana, en un foro de conversación, al responder una pregunta sobre el impacto de la inversión pública, defendí la importancia estratégica de la misma y su rol clave como motor de desarrollo”.

“Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”, indicó el mensaje.

En La Moneda, el vicepresidente Claudio Alvarado conversó con la prensa y consultado si existió algún reclamo formal del gobierno argentino por los dichos de Poduje, desestimó confirmar comunicaciones entre ambas administraciones.

“Mire, lo importante es que el propio ministro Poduje corrigió sus dichos, pidió las excusas correspondientes y con eso el tema lo damos nosotros por cerrado”, sostuvo, consignó el medio citado.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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