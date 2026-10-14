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Presidenta de la Comisión de Minería del Senado realizará sesión especial por seguidilla de accidentes

Yasna Provoste sostuvo que “en las últimas semanas se ha registrado una grave seguidilla de accidentes fatales en faenas mineras, sumando al menos cuatro nuevos fallecimientos en distintas minas como el Teniente, en Illapel y Tal Tal. Lo que revela un grave déficit en materia de estándares en seguridad minera que deben cumplir la minería en Chile”.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidenta de la Comisión de Minería del Senado realizará sesión especial por seguidilla de accidentes

La presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Yasna Provoste (DC), realizará una sesión especial por reiterados accidentes fatales, fiscalización y seguridad minera.

“Convocaremos a una sesión de la Comisión de Minería del Senado donde reunamos a ejecutivos, sindicatos, profesionales de la seguridad y organismos públicos para avanzar en esta materia”, anunció.

Provoste sostuvo que es fundamental aumentar los recursos para fiscalización del Sernageomin y la Dirección del Trabajo.

“En las últimas semanas se ha registrado una grave seguidilla de accidentes fatales en faenas mineras, sumando al menos cuatro nuevos fallecimientos en distintas minas como el Teniente, en Illapel y Tal Tal. Lo que revela un grave déficit en materia de estándares en seguridad minera que deben cumplir la minería en Chile”, detalló.

La parlamentaria indicó que la seguridad minera y la producción se debe abordar mejorando los estandares, ampliando la fiscalización de Sernageomin y Ditrab, promoviendo más capacitación y protocolos en las empresa mineras de diferentes tamaños.

“La mejor seguridad laboral en las faenas mineras debe ser una tarea transversal”, concluyó.

Cuarto caso en 72 horas: Otro trabajador murió en faena minera, ahora en Taltal
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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