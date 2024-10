Presidenta de la FRVS deja abierta opción de que el caso Monsalve tenga un “vuelco”

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, planteó que se deben estudiar todos los antecedentes disponibles y las pruebas que se puedan reunir sobre la denuncia por violación contra el exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve, antes de emitir un juicio categórico.



En ese sentido, Torrealba comentó que “este es un hecho individual, de responsabilidad penal individual, en la que además al imputado, al investigado, al parecer, lo asiste también la presunción de inocencia”.



“No estoy disponible a condenar a un hombre solo por el hecho de ser un hombre. Aquí a lo mejor hay dos víctimas”, planteó.



“A lo mejor hay un vuelco también en los escenarios que se están estudiando. Y bueno, hay que tener respeto, cuidado, cuidar a la víctima, por cierto, pero no cerrarse a que esto, tal como en el caso Catrillanca, tenga un vuelco”, aseveró.



En ese contexto, Flavia Torrealba argumentó que “cuando el principal personero de gobierno a cargo de la seguridad pública está involucrado en una situación tan compleja, tan dolorosa, donde además hay tantas víctimas, no solo la persona que denuncia una violación, sino también las familias, el gobierno mismo, las coaliciones, el partido del que era parte, hay que estudiar todas las opciones, no descartar ninguna”.