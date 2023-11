Presidenta del Banco Central sobre IPC: “Es un avance adicional en el proceso de convergencia inflacionaria”

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, destacó como “un dato positivo” el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en octubre, que anotó una variación mensual de 0,4%.



Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se trata de una cifra más baja de la esperada por el mercado, acumulando una inflación a doce meses de 5,0% y convirtiéndose en la décima disminución seguida.



En la Comisión de Hacienda del Senado, donde presentó el Informe de Finanzas Públicas del segundo semestre de 2023, Costa señaló que “es un avance adicional en el proceso de convergencia inflacionaria”.



“En el caso de la inflación sin volátiles llegamos a un nivel del 6,5%, son todavía inflaciones que hay que seguir controlando, todavía hay tarea pendiente, pero sigue marcando una tendencia que va alineada con las proyecciones que tuvimos en la última reunión de política monetaria, no vemos grandes diferencias allí”, agregó.



Costa recordó que “el mercado tenía rangos de proyección, algunos tenían 0,7%, el mercado el día de ayer aparecía más cerca de los valores del IPC de hoy día, 0,4%-0,5%, de manera que es una inflación que va alineada más o menos con lo que teníamos, con las perspectivas y con lo que ha ido evolucionando en la economía, con el material con que hemos ido tomando decisiones”.



“Tenemos que manejar la política monetaria de manera tal de no sacrificar lo avanzado en la inflación, pero tampoco generarle costos a la economía que sean mayores a los necesarios. Nuestra meta de inflación es la convergencia dentro de un periodo de dos años y en el informe pusimos que esta se lograría hacia fines de 2024″, sumó.



La economista acotó que “tenemos que trabajar en seguir con la convergencia de la inflación y no generar costos en la economía que repercutan y que dañen el bienestar de la población, sino que la dosis necesaria y precisa que la economía requiera en cada momento”.