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Presidenta del Senado y vocero de Gobierno se reúnen y coordinan difusión de agenda legislativa

Tras el encuentro, Paulina Núñez valoró el nombramiento de Gonzalo Arenas y planteó la importancia de contar con una interlocución clara entre ambas instituciones. Para comunicar el trabajo legislativo y acercar sus avances a la ciudadanía. “Valoro su nombramiento, vamos a trabajar juntos, como colegisladores, para difundir la agenda legislativa, los proyectos de ley que estamos tramitando y aquellos que ya hemos despachado”, dijo.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidenta del Senado y vocero de Gobierno se reúnen y coordinan difusión de agenda legislativa

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sostuvo un encuentro en La Moneda con el recién asumido subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas. Esto con el objetivo de establecer un primer acercamiento y avanzar en una coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso para difundir la agenda legislativa, los proyectos en tramitación y las iniciativas despachadas en los últimos meses.

Tras el encuentro, la senadora valoró el nombramiento de Arenas y planteó la importancia de contar con una interlocución clara entre ambas instituciones. Para comunicar el trabajo legislativo y acercar sus avances a la ciudadanía.

“Valoro su nombramiento, vamos a trabajar juntos, como colegisladores, para difundir la agenda legislativa, los proyectos de ley que estamos tramitando y aquellos que ya hemos despachado”, aseguró Núñez.

La senadora RN añadió que la coordinación comunicacional resulta especialmente relevante en un período marcado por las negociaciones legislativas y la necesidad de informar oportunamente a la ciudadanía sobre las iniciativas que impulsa el Gobierno y las decisiones que adopta el Congreso.

Por lo mismo, ya había advertido sobre la necesidad de fortalecer la estrategia del Ejecutivo, considerando el tiempo que destinan sus autoridades a las negociaciones parlamentarias.

Núñez también se refirió al proyecto que presentó para eliminar la excepción que permite acceder a rebajas de condena por comportamiento sobresaliente a responsables de determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

A propósito, adelantó. “Es alarmante que nuestra legislación aún permita beneficios a condenados por delitos sexuales. Las víctimas -niños, niñas y mujeres- no pueden quedar en la indefensión y por eso los vamos a eliminar”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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