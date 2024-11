Presidente Boric comunicó a Miguel Crispi y su jefe de gabinete la denuncia contra Monsalve el mismo día que se enteró

Nuevos antecedentes se dieron a conocer este martes en relación al caso Monsalve y el momento en que el Presidente Boric toma conocimiento de la denuncia en contra del exsubsecretario del Interior por presunta violación y abuso sexual.



El 15 de octubre, el Mandatario informó a su jefe de asesores, Miguel Crispi, y a su jefe de gabinete, Carlos Durán, sobre la denuncia, tras ser notificado por la ministra del Interior, Carolina Tohá.



Según publica The Clinic, Crispi y Durán fueron de los primeros en enterarse del caso, incluso antes que el comité político, quienes se informaron a través de la prensa.



El equipo de Comunicaciones de Presidencia confirmó que “la información fue compartida por el Presidente con su jefe de gabinete y jefe de asesores el 15 de octubre, luego de que la ministra del Interior le informara”, dice una declaración.



Boric y Tohá decidieron no pedir la renuncia inmediata de Monsalve, una decisión discutida con Crispi y Durán, lo que permitió que Monsalve continuara en su cargo y se presentara ante el Congreso el jueves, poco antes de anunciar su renuncia en La Moneda.



Además, el Presidente instruyó a Monsalve para que viajara a Biobío y notificara a su familia sobre su situación. Según la declaración de Tohá a la Fiscalía, ella no estaba al tanto de esta instrucción.