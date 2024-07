Presidente Boric llama a Venezuela a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral

El Presidente Gabriel Boric se refirió este jueves a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo 28 en Venezuela y respaldó las declaraciones de su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respecto a los dichos de Nicolás Maduro.



Durante esta jornada, en una reunión con corresponsales extranjeros, Boric señaló que es “un acontecimiento que es decisivo para que este país logre superar la severa crisis económica, política y social que ha vivido en los últimos años”.



El Mandatario recalcó que se trata de un “asunto que por cierto está en interés de su propio pueblo, pero también de toda América Latina”.



“El fenómeno migratorio que se ha producido durante los últimos años, a partir de la crisis en Venezuela, que ha significado el éxodo, el número es incierto, pero de más de 6 millones de venezolanos y venezolanas, ha sido muy disruptivo en los países en particular de la costa pacífico”, indicó.



En esta línea, comentó que en Chile “hemos vivido un proceso migratorio de magnitud desconocida previamente en nuestro país”, agregando que “muchos de quienes han ingresado lo han hecho por pasos irregulares, en condiciones tremendamente precarias para ellos, pero además vulnerando la legislación chilena”.



El Jefe de Estado realizó un llamado “al gobierno y al Poder Electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, con garantías en especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados. Esto, por el bien de Venezuela y de toda América Latina”.



Por otro lado, el Presidente concordó con las declaraciones del mandatario de Brasil, quien manifestó que “me asusté con las declaraciones de Maduro, de que si él pierde las elecciones habrá un baño de sangre. Quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre”.



“Yo concuerdo y respaldo las declaraciones de Lula que acá no se puede amenazar desde ningún punto de vista con baños se sangre, sino lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos y esos baños de votos representan la soberanía popular que debe ser respetada a todo evento, y en eso con el Presidente de Brasil estamos totalmente en la misma línea”, afirmó Boric.