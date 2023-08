Presidente Boric promulgó la Ley de Royalty Minero en Antofagasta

El Presidente Gabriel Boric promulgó este jueves en Mejillones, Región de Antofagasta, la Ley de Royalty Minero que llevará “mayor calidad de vida a las regiones”.



El Mandatario destacó que “legislaciones como estas, que distribuyen de mejor manera la riqueza que generaron los trabajadores y trabajadores para toda nuestra patria es un paso en la dirección correcta. Este nuevo impuesto a la gran minería del cobre no va a significar solamente más recaudación, nos es para agrandar las arcas del Estado, sino que son para el beneficio de las personas y familias de Chile”.



En esta línea, indicó que se implementará el Fondo de Comunas Mineras “para las 32 comunas donde se realizan faenas, sean yacimientos, refinerías, fundiciones, relaves o puertos”.



“Están rodeadas de faenas mineras, pero sin embargo tienen un alto índice de pobreza. Es muy paradójico que haya tantas comunas que le aportan a Chile que, sin embargo, tengan un porcentaje de pobreza mayor, eso no puede ser”, complementó.



De esta forma, Boric fue enfático respecto a que “no se puede destinar estos recursos a otros fines como han planteado a última hora algunos parlamentarios”.



En cuanto al futuro de la minería tras la implementación de esta ley, sostuvo que “podemos decir que la inversión en minería va a subir. Una vez que logramos destrabar la discusión de royalty, de llegar a un acuerdo entre todos los sectores, mejoró justamente el interés de las empresas por invertir en nuestra patria. Lo mismo podemos hacer respecto al pacto fiscal”.



“Desde el gobierno estamos totalmente disponibles alcanzar un pacto fiscal para el desarrollo que nos permita mejorar las pensiones”, manifestó y agregó que “para eso se necesita que todos se sienten a la mesa y tengan voluntad de diálogo”.



En ese sentido, el Jefe de Estado cuestionó a aquellos partidos que “no quieran llegar a un acuerdo para mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas. Hoy lo más relevante es la gente, no la discusión política entre nosotros. Lo más relevante es ese jubilado que tiene una pensión que no le alcanza para vivir, a ellos tenemos que hablarle”.



“Las empresas y sobre todo la ciudadanía necesitan certidumbre y seguridad para vivir y eso es lo que queremos asegurarles y garantizarles”, subrayó.