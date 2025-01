Presidente Boric y aprobación de la reforma de pensiones: “Lo que parecía un imposible hoy es una realidad”

El Presidente Boric celebró la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que modifica el sistema previsional, después de casi dos años de tramitación y a casi dos décadas de que se planteara por primera vez una modificación al sistema de AFP.



En cadena nacional, el Mandatario destacó que la aprobación de este proyecto de ley beneficiará desde ya a 2.8 millones de personas que ya están en condición de jubilados.



“El Congreso Nacional acaba de aprobar una reforma histórica al sistema de pensiones”, declaró Boric.



Esto “allana el camino hacia una vejez más digna”, dijo, junto con calificarlo como “un imperativo ético y un acto de justicia, de profundo cariño y de respeto por nuestra gente, que responde a la que es, sin lugar a dudas, una de las deudas más grandes que arrastra nuestro país”.



“Recuerden a ese vecino, a esa mujer trabajadora que nunca tuvo contrato, a quienes vivieron su vejez en la pobreza”, agregó e hizo mención de las “lagunas” previsionales especialmente en mujeres. “Lagunas de lágrimas por el trabajo no reconocido”, subrayó.



Esta reforma, apuntó, implica el “mayor aumento en las pensiones desde la creación del sistema de los años 80”, incrementos que calcula entre 14% y 35%.



“Con esta reforma, las pensiones de las mujeres aumentan y se corrige la discriminación injusta que han sufrido”, afirmó, agregando que el proyecto “tiene rostro de mujer” y busca avanzar hacia una sociedad con “los mismos derechos” entre hombres y mujeres.



“No estamos partiendo de cero. Piedra sobre piedra, generación tras generación, construimos un Chile más justo”, sostuvo, en referencia los avances de gobiernos anteriores, como los de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.



En ese cuadro se enmarcan el seguro de cesantía, el GES, el Pilar Solidario y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que en las tres últimas administraciones comenzaron a cambiar el ecosistema de pensiones.



“Lo que parecía un imposible hoy es una realidad”, declaró el Mandatario, que también hizo mención de las presiones que recibieron desde distintos sectores para no perseverar.



“No fueron pocos los que nos invitaron a abandonar en el camino”, afirmó, sin embargo mantuvieron el rumbo, logrando un hito, junto a las fuerzas dialogantes de la oposición, que puso al nivel de la Ley de la Silla, el Seguro Obrero y el descanso dominical.



“Hoy agregamos una nueva pieza a la arquitectura de la Seguridad Social de Chile”, subrayó, al tiempo que hizo un reconocimiento a los actores sociales del pasado, pues “el Chile que hoy habitamos lo construyeron con esfuerzo quienes nunca fueron reconocidos”, mencionó en parte de su discurso de cara al país.



Detalló que “la Pensión Garantizada Universal, la PGU, se incrementará a 250 mil pesos a partir de los seis meses desde la publicación de esta ley, priorizando a las y los jubilados de mayor edad. Así, aproximadamente en septiembre de este año, 800 mil compatriotas que actualmente reciben la PGU o pensión básica solidaria de invalidez, serán beneficiados por este aumento”



“En 2027, en dos años más, esta alza llegará a todas y todos los beneficiarios de la PGU y los situará por sobre la línea de la pobreza, en atención a una gradualidad responsable con los recursos de nuestro país”, agregó Boric.



Con esta reforma, “Chile va a tener un verdadero sistema mixto de pensiones, con tres pilares de contribución. Además del aporte del Estado a través de la PGU, se fortalecerá el ahorro personal para mejorar las pensiones del futuro y se crea un nuevo seguro social para subir las pensiones de ahora y las de los próximos años”.



Esto va a ser posible, complementó, “gracias a que los empleadores también comenzaran a cotizar, lo que se va a implementar de manera gradual para equilibrar la necesidad de mejorar las pensiones, con la responsabilidad de proteger el empleo y en especial a las pequeñas y medianas empresas”.



“Gracias a ello, en particular son las mujeres las que van a recibir un monto suficiente para poder equiparar su pensión con la de un hombre que se jubila con su mismo ahorro e igual grupo familiar. Igualdad entre hombres y mujeres”, precisó, entre otro aspecto destacado del nuevo sistema.



Asimismo, dijo que “este beneficio tiene un requisito inicial de 10 años cotizados para las mujeres y de 20 años cotizados para los hombres. Es decir, la reforma incorpora un incentivo para que los trabajadores paguen sus cotizaciones y se incorporen al mercado laboral formal. Quienes quieran ser beneficiados tendrán que cotizar”.



La reforma, destacó Boric, “introduce cambios importantes a la industria de las AFP, que presionaron mucho para que esta no viera la luz, para que esta industria sea más eficiente y esté orientada al bienestar de las personas más que al negocio de unos pocos”.



En este contexto, “las modificaciones son un incentivo para que aumente la competencia, para que entren nuevos actores y lo más importante, para que se reduzcan los costos para ustedes, los afiliados y las afiliadas, con comisiones más bajas y que sean acordes a si los fondos pierden o ganan”, destacó.