Presidente de fiscales afirma que desde 2021 han advertido por sobrecarga

Luego de los cuestionamientos por el cambio de la medida cautelar a cinco miembros del Tren de Aragua, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, sostuvo que desde 2021 viene advirtiendo de los graves problemas de sobrecarga de persecutores.



El Juzgado de Garantía de Los Vilos cambió la prisión preventiva en la que se encontraban cinco imputados vinculados al Tren de Aragua por la medida cautelar de arresto domiciliario total, tras el pago de una fianza de 5 millones de pesos.



La Corte de Apelaciones de La Serena revirtió la decisión del tribunal y ordenó mantener la máxima cautelar de los imputados, pero estos no fueron encontrados en los domicilios donde deberían haber estado cumpliendo el arresto domiciliario.



Este jueves, en la PDI de la Región de Coquimbo, se entregó uno de los involucrado, y este viernes, en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Santiago, se entregó el segundo sujeto.



Durante la audiencia, la jueza Daniella Pinto criticó al abogado asistente de la Fiscalía Local de Los Vilos, Luis Soto, por no tener los antecedentes suficientes para fundar la necesidad de mantener la prisión preventiva para los sujetos.



En conversación con Radio Pauta, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales indicó que “en Los Vilos solo hay un fiscal, como en otras 44 fiscalías donde existen lo que se denominan unifiscalías o fiscalías universales. En esas fiscalías, es habitual que vayan abogados asistentes a las audiencias ante los tribunales de garantía. Lo que no pueden hacer los abogados asistentes es ir a los juicios orales, en los tribunales orales, salvo cuando un abogado asistente está subrogándose legalmente al fiscal”.



“Las fiscalías universales, como el nombre lo dice, solo hay una. Entonces, cuando ese fiscal, en el caso de Los Vilos, tiene 55 juicios al año en el Tribunal Oral de Ovalle. Ese fiscal debe recorrer 185 kilómetros, aproximadamente dos horas y media, lo que demuestra que esos fiscales están completamente sobrecargados”, añadió.



Bravo señaló que “nosotros venimos diciendo desde el 2021 esto. Yo tengo absoluta claridad de haber conversado con las autoridades de la institución, con el fiscal nacional de la época y haberle dicho que aquí hay un problema grave de sobrecarga en algunas regiones”.



“Ese tipo de causas deberían ser manejadas por una fiscalía supraterritorial del crimen organizado, que ni siquiera está radicada en la región”, recalcó.



Asimismo, planteó que “aquí hay una situación que es grave y si hay irresponsabilidad tienen que activarse las responsabilidades”.