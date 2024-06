Presidente de la CPC por equidad salarial: “Debiera darse naturalmente”

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, abordó los anuncios del Presidente Gabriel Boric durante la Cuenta Pública en materia laboral.



En entrevista con Radio ADN, Mewes comentó sobre el proyecto de ley de negociación ramal sosteniendo que “a nuestro juicio, rigidiza la relación laboral entre empleadores y trabajadores”.



Además, indicó que “normalmente las grandes empresas, que también se ven afectadas por esta medida, están permanentemente negociando con los sindicatos. Y por lo tanto, el estándar lo pondrían ellos”.



“Y yo me pregunto qué va a pasar con las pequeñas y medianas empresas, que probablemente no alcancen a llegar a ese estándar. Terminarían probablemente quebrando, con muchos problemas”, agregó.



En ese sentido, afirmó que “eso podría significar, entonces, una concentración de mercado muy fuerte y que también le afectaría mucho al país”.



“Para nosotros es una medida que no va de la mano de los cambios tecnológicos que está teniendo el país, que requiere de muchísima más flexibilidad y no de rigidización del trabajo”, añadió.



Por otro lado, al ser consultado sobre si es necesario que exista una ley para que haya equidad salarial, el líder del gremio empresarial manifestó que “para esto no debiera haber una ley. Creo que debiera darse naturalmente que para iguales cargos las mujeres y los hombres ganen lo mismo”.



“Cuando tenemos las mismas competencias técnicas para un trabajo, cuando tenemos los mismos conocimientos para un trabajo, yo no veo por qué una mujer tenga que ganar menos que un hombre””, complementó



Respecto a por qué esto sigue ocurriendo, Mewes argumentó que “uno no se mete al interior de cada una de las empresas. Nosotros como CPC podemos dar lineamientos generales, podemos plantear qué es lo que debiera ser como buena práctica. Pero claramente nosotros no nos vamos a meter a nivel de cada una de las empresas”.