Presidente del Colegio de Profesores advierte que recortes van a “empeorar mucho” la educación

El presidente de Colegio de Profesores, Mario Aguilar, abordó las posibles consecuencias de los recortes presupuestarios anunciados para el sistema educativo.



En conversación con Radio Cooperativa, Aguilar afirmó que “son tiempos difíciles” para los docentes y recalcó esta situación se “complejiza más con los anuncios que hay de recortes en educación que nos tienen, por supuesto, muy preocupados”.



En cuanto a la fusión de cursos e incrementos de estudiantes por sala que se proponen para reducir costos, el dirigente afirmó que la fusión de cursos podría provocar que grupos que actualmente funcionan por separado terminen reuniendo hasta 45 estudiantes.



Según dijo, esta situación perjudicaría especialmente a los establecimientos donde acuden estudiantes con necesidades educativas especiales. “Ese curso de 40 o 30 casos, yo creo que no es lo adecuado para lo que es la pedagogía moderna”, precisó.



“Fusionar cursos, creo que queda claro que es un crimen pedagógico y, sin embargo, es lo que se quiere hacer”, enfatizó.



Respecto a la implementación de las políticas de inclusión en los establecimientos educacionales, Aguilar indicó. “Nosotros no estamos en contra de las políticas de inclusión. Es correcta esa dirección de incluir estudiantes en el sistema regular, pero hay que otorgarles las condiciones, cosa que hoy día no”.



Advirtió que las condiciones laborales “podrían empeorar de acuerdo a las políticas que se están impulsando de ajuste de presupuesto”.



Asimismo, planteó que “podría haber un retroceso mucho más grande, podría empeorar mucho la calidad de la educación y podrían verse muy afectados nuestros niños y niñas con estos ajustes que se están haciendo, con estas disminuciones presupuestarias”.