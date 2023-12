Presidente del Colegio Médico e isapres: “Si el sistema colapsa van a salir todos perjudicados”

El presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, llamó a encontrar una solución a la crisis que enfrenta el sistema de isapres, derivada del fallo de la Corte Suprema que las obliga a devolver dinero a los afiliados por cobros indebidos de la prima GES.



Meza dijo que la situación está comenzando a afectar a los pacientes y los prestadores del sistema.



“La crisis ya está empezando a perjudicar directamente a los pacientes, a los usuarios que están con los seguros de las isapres y, también, indirectamente está afectando a los prestadores, a los centros privados”, dijo en Radio Universo.



“Hoy no puede colapsar el sistema del sector de isapres, porque si colapsa eso, colapsaría gran parte del sector de atención privada, donde no solamente se atienden pacientes de isapres, sino también muchos pacientes de Fonasa”, advirtió.



“La situación es urgente de solucionar y es muy compleja, puesto que hoy ya muchos pacientes de isapres están teniendo dificultades para poder acceder a sus atenciones habituales”, agregó.



El presidente del gremio médico enfatizó sobre la necesidad de regularizar los flujos de pago para poder dar continuidad a un sistema que afecta a pacientes privados y no privados.



“Para darle estabilidad al sistema, y sobre todo la estabilidad a los centros de atención privados (es necesario) que tanto las isapres como Fonasa se pongan al día con las deudas que tienen con todos esos centros privados. Hoy no hay nada que justifique que las isapres no paguen el costo de las prestaciones que ya están realizadas hace mucho tiempo. Lo mismo que Fonasa. Tienen que pagar al día”, aseveró.



“El fallo hay que cumplirlo. Y lo que nosotros insistimos (…) es que se pongan de acuerdo para que, con el objeto de cumplir el fallo, este se implemente de tal forma que el sistema no colapse. Porque si el sistema colapsa y llegan a quebrar isapres, van a salir todos perjudicados y no se va a cumplir el objetivo del fallo, que es que reembolse los dineros que fueron cobrados en exceso”, subrayó.