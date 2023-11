Presidente del Senado: refugio a atletas cubanos “nos parece que es un deber moral”

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), llegó este jueves a La Moneda para sostener una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, donde planteó que el Gobierno ofrezca refugio a los deportistas cubanos que no regresaron a su país junto a la delegación correspondiente tras el fin de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.



Tras la cita, Coloma dijo que “la opresión que viven en su país” los atletas, “en donde la libertad solamente es una palabra y no es una vivencia”, por lo que aseguró que el refugio “nos parece que es un deber moral”.



“Se le ha dado en el intertanto una visa de refugio a estas personas mientras cumplen con los antecedentes legales”, indicó, y sostuvo que desde el Gobierno “ellos comparten una buena disposición para analizar estas peticiones”.



El presidente de la Cámara Alta señaló que “lo quiero decir muy de corazón: más allá de las divisiones o las diferencias internas que podemos tener, acá estamos viendo un tema de humanidad, un tema de libertad y un tema de darle sentido a lo que hacen los países, y por eso formalmente le he venido a pedir que lo antes posible, yo sé que hay un plazo, se le conceda el refugio, el asilo a estos deportistas cubanos”.



“La visa que se le dio en el intertanto es por ocho meses, pero esperamos que no se espere hasta el último día para tomar la decisión. Esperamos y así lo hemos pedido, que ese refugio se le conceda lo antes posible y vamos a seguir monitoreando el tema”, agregó.



Consultado por los dichos de Tohá, quien este miércoles mencionó que en vista de sus visas actuales los atletas “perfectamente podrían estar en Chile de turismo”, el senador indicó que “fue una expresión que yo no hubiera usado bajo ninguna circunstancia”.



“Creo que no fue la correcta, pero la explicación, más que la explicación, la razón, es que antes de esa frase no había habido una petición formal”, acotó.