Presidente Kast visitó obras del Tren Alameda- Melipilla

El Presidente José Antonio Kast visitó las obras del Tren Alameda–Melipilla, que busca fortalecer la conectividad del sector surponiente de la Región Metropolitana, beneficiando a más de 1,7 millones de personas.



Durante la actividad, el Mandatario recorrió las obras y conoció en terreno el estado de avance del proyecto. Actualmente alcanza un 30% de ejecución y considera una extensión de 61 kilómetros.



Con esta iniciativa se espera transportar cerca de 57 millones de pasajeros al año. El Tren Alameda–Melipilla permitirá mejorar la conectividad de las comunas de Melipilla, El Monte, Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, Cerrillos y Maipú.



El servicio permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje. Los trayectos que actualmente pueden alcanzar cerca de dos horas en horario punta se realizarán en aproximadamente 64 minutos.



Desde Padre Hurtado será posible llegar hasta el sector de Los Leones, comuna de Providencia, en cerca de 36 minutos. Mediante la combinación con la Línea 6 de Metro en la futura estación Lo Errázuriz.



El primer tramo que entrará en funcionamiento se extenderá entre Talagante y Lo Errázuriz, en Cerrillos. Permitiendo la integración del nuevo servicio ferroviario con la red de Metro de Santiago. Además, en el límite de Peñaflor y Padre Hurtado se está construyendo un nuevo centro de mantenimiento para material rodante de EFE.



La iniciativa contempla integración tarifaria con Tarjeta Bip! hasta la estación Padre Hurtado, mientras que en las estaciones Malloco, Talagante, El Monte y Melipilla se utilizará la Tarjeta EFE Conecta. Los tramos Lo Errázuriz–Malloco y Malloco–Melipilla se encuentran licitados y con obras en ejecución desde el primer semestre de 2025.