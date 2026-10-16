Presidentes de Chile y Bolivia destacan nueva etapa en las relaciones

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibió este viernes a su par chileno, José Antonio Kast, en la primera visita oficial de un mandatario de Chile a este país en 71 años. Esto después de que a principios de año ambas autoridades firmaran un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en comercio, seguridad y recursos hídricos, entre otras áreas.



Paz recibió a Kast en el Palacio Quemado, en una visita que abre “una nueva etapa de diálogo y cooperación bilateral” entre los dos países, según celebró en un mensaje en redes sociales.



“La agenda contempla acuerdos y acciones conjuntas en materia económica, comercial, energética y de seguridad fronteriza. Con el objetivo de avanzar en soluciones a desafíos compartidos y generar oportunidades para ambos pueblos”, agregó la Oficina del presidente boliviano.



En la misma línea, Kast destacó en una publicación en redes que “hoy, luego de 71 años, un presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz” -el último que lo hizo fue Carlos Ibáñez del Campo en agosto de 1955- e hizo un llamado a “construir juntos, el futuro de nuestras naciones”.



No es la primera vez que coinciden Paz y Kast, puesto que este último acudió a la toma de posesión del mandatario boliviano en noviembre de 2025. El Ejecutivo de Bolivia rompió sus relaciones diplomáticas con Chile en marzo de 1978, desde entonces La Paz y Santiago han reducido sus relaciones a nivel consular.