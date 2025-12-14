Primer cómputo del Servel: Kast 59,83% y Jara 40,17%

El Servicio Electoral (Servel) entregó a las 18:47 los primeros resultados preliminares de esta segunda vuelta presidencial.

El candidato José Antonio Kast (partidos Republicano y Social Cristiano) logra un 59,83% y la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, obtiene u 40,17%.

Pasadas las 18 horas de este domingo comenzó el cierre de las mesas de votación a nivel nacional y el conteo de sufragios de esta segunda vuelta presidencial.

Según información entregada por el Servicio Electoral (Servel), en esta elección estaban habilitadas para votar 15.779.102 personas. De ese total, 15.618.167 correspondían a electores con domicilio electoral en Chile, mientras que 160.935 se encontraban inscritos para sufragar en el extranjero.