Home Nacional "primer cómputo del servel: kast 59,83% y jara 40,17%..."

Primer cómputo del Servel: Kast 59,83% y Jara 40,17%

El Servicio Electoral entregó a las 18:47 los primeros resultados preliminares de esta segunda vuelta presidencial.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Primer cómputo del Servel: Kast 59,83% y Jara 40,17%

El Servicio Electoral (Servel) entregó a las 18:47 los primeros resultados preliminares de esta segunda vuelta presidencial.

El candidato José Antonio Kast (partidos Republicano y Social Cristiano) logra un 59,83% y la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, obtiene u 40,17%.

Pasadas las 18 horas de este domingo comenzó el cierre de las mesas de votación a nivel nacional y el conteo de sufragios de esta segunda vuelta presidencial.

Según información entregada por el Servicio Electoral (Servel), en esta elección estaban habilitadas para votar 15.779.102 personas. De ese total, 15.618.167 correspondían a electores con domicilio electoral en Chile, mientras que 160.935 se encontraban inscritos para sufragar en el extranjero.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Este día asume José Antonio Kast como Presidente de Ch...

En relación con la duración de los periodos, los diputados ejercerán funciones hasta 2030, mientras que los senadores electos permanecerán en sus cargos hasta 2034, conforme al sistema de renovación parcial del Senado.

Leer mas
Nacional
José Antonio Kast es el Presidente electo de Chile...

El candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano logra un 59,83% de los votos en este balotaje y se transforma en el Presidente electo de Chile. La abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, obtiene un 40,17% de los sufragios. La distancia porcentual no varió tras el primer cómputo entregado por el Servicio Electoral (Servel).

Leer mas
Nacional
Jara reconoce derrota y llama a Kast para desearle éxi...

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”, dijo la candidata oficialista en su cuenta de X.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/