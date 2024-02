Profesores denuncian “abandono de la educación pública en Atacama”

El presidente del Colegio de Profesores de la Región de Atacama, Carlos Rodríguez, se refirió a la incertidumbre que existe entre los docentes por el inicio del año escolar, programado para el próximo 5 de marzo.



El dirigente, en conversación con Radio Cooperativa, sostuvo que “el Ministerio de Educación no ha cumplido con las obras para garantizar las condiciones mínimas habilitantes en los establecimientos de la región, que habían sido comprometidas para bajar el paro de 83 días del año pasado”.



Rodríguez recordó que “el 8 de noviembre pasado el Mineduc se comprometió, a través del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), a agilizar la disponibilidad de recursos económicos, desplegar profesionales en terreno y realizar trabajos de mediano y largo plazo en infraestructura”.



“Nosotros regresamos del paro largo el 20 de noviembre, en horario flexible para que en las tardes las empresas realizaran las condiciones habilitantes, pero eso no se cumplió hasta diciembre”, añadió.



“Los trabajos de mediano plazo deberían haberse realizado en enero y febrero: hablamos del techo de las canchas del Liceo Jorge Alessandri, en Tierra Amarilla; de la cocina de la Escuela Isabel Peña Morales y de las escaleras del Liceo José Antonio Carvajal, en Copiapó; y de los servicios higiénicos de la Escuela Básica Sara Cortés, en Diego de Almagro, y no lo hemos visto en desarrollo”, indicó.



“Hemos observado los establecimientos cerrados, hemos tenido reuniones protocolares con la nueva directora ejecutiva del SLEP, Cecilia Brito, y el nuevo seremi, Pablo Selles, pero no nos han dado cuenta de estas obras, que permiten el normal desarrollo de las clases”, insistió.



En este contexto, la ministra (s) de Educación, Alejandra Arratia, sostuvo este martes que “se está haciendo todo el trabajo para llegar de acuerdo con lo comprometido a marzo en Atacama”.



Sin embargo, Carlos Rodríguez aseguró a Cooperativa que “las autoridades insisten en una situación de normalidad al respecto. El tiempo es perentorio, tenemos un retraso pedagógico enorme”.



“Hay un abandono de la educación pública en Atacama. Nosotros le creímos al Mineduc, y tenemos que seguir creyendo, porque no podemos bajar la expectativa. Y por eso hablamos de emergencia educacional para el SLEP Atacama; tiene que haber una intervención fuerte”, sostuvo el dirigente.



“La impotencia y la rabia que tenemos es que esto todo el mundo lo conoce: nosotros conversamos con el Presidente Boric en agosto del 2022, y él se comprometió a iniciar un plan de recuperación de la educación pública en Atacama, pero nada de eso se materializa”, añadió.



Respecto a una nueva convocatoria a paro, el dirigente aclaró que eso debe ser consultado con las comunidades educativas. Sin embargo, apuntó que “no podemos seguir perjudicando a sobre 30 mil estudiantes de prebásica, media y educación de adultos. Se abre otra brecha de movilización y presión, derechamente porque aquí se está vulnerando el derecho a la educación”.