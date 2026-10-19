Protestas en Francia: Macron rechaza renuncia de ministro del Interior y exige mayor despliegue policial

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó la renuncia presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el marco de las protestas y disturbios de los últimos días. Y le pidió que despliegue “lo antes posible” lo que ha descrito como “nuevas modalidades de actuación” contra “los alborotadores”.



Macron rechazó la dimisión de Nuñez debido a “la necesidad” de “un mando continuo de las fuerzas del orden en el contexto actual”. Si bien insistió en la necesidad de “transparencia” ante los “fallos en la previsión y la información de Inteligencia” ante las movilizaciones, según recogió el diario francés “Le Monde'”



El propio Nuñez confirmó durante la jornada que presentó su dimisión al mandatario. “Soy responsable de todo lo que está pasando sobre el terreno”, indicó en una entrevista concedida a la emisora francesa France Inter. En esta lamentó los “saqueos” registrados en varias ciudades durante la jornada del sábado.



“En aras del interés general, y dados los daños causados, lo lógico era presentar mi dimisión. Ahora, la cuestión fundamental es garantizar que esto no vuelva a suceder”, defendió Nuñez. Reconoció que “es evidente” que las autoridades “deben mejorar la capacidad de anticipación ante movilizaciones de esta naturaleza”.



“Teníamos previsiones sobre la participación en estas manifestaciones, que tuvieron lugar en todo el territorio nacional. Y la cifra final fue de 550.000 personas”, ha señalado, antes de reseñar que las autoridades esperaban “algo más de 200.000″ participantes”. “Hubo dos veces y media más gente”, apuntó.



Admitió que el dispositivo de seguridad desplegado quedó sobrepasado “en ciertos lugares” ante el número de participantes. “Tanto de manifestantes que formaban parte de las marchas habituales como de alborotadores, saqueadores y militantes de extrema izquierda”, lo que “provocó que la situación degenerara”.



Nuñez hizo hincapié en que las autoridades “deben modificar las doctrinas de intervención para hacer frente a grupos extremadamente móviles”. Remarcó que “se produjeron desbordamientos graves”.



“En ciertas situaciones, surgió una asimetría. Los vándalos se dispersaron en múltiples grupos variados y mostraron una gran agresividad, atacando comercios y extendiéndose por diversas ciudades”, lamentó. “Fue, en efecto, una situación extremadamente difícil de gestionar. Lo reconozco de muy buen grado”, agregó.





