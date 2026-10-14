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Providencia reanudará las clases este jueves en ocho establecimientos educacionales

El alcalde Jaime Bellolio sostuvo que “ya los tenemos todos limpios con excepción de tres: el colegio El Vergel, el jardín infantil El Aguilucho y nuestra Escuela de Lenguaje (Abelardo Iturriaga). Todos los demás, los otros ocho colegios y liceos, van a tener clases el día de mañana”.

Patricia Schüller Gamboa
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Providencia reanudará las clases este jueves en ocho establecimientos educacionales

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, informó que ocho establecimientos educacionales municipales de la comuna reanudarán las clases este jueves 15 de octubre.

Las clases fueron suspendidas este miércoles tras la fuerte lluvia y granizos que se registró la tarde de este martes. El fenómeno afectó a varias comunas de la Región Metropolitana.

“Ya los tenemos todos limpios con excepción de tres: el colegio El Vergel, el jardín infantil El Aguilucho y nuestra Escuela de Lenguaje (Abelardo Iturriaga). Todos los demás, los otros ocho colegios y liceos, van a tener clases el día de mañana”, dijo Bellolio, consignó Radio Cooperativa.

Añadió que los equipos municipales continúan trabajando para “recuperar algunos servicios municipales, como, por ejemplo, la licencia de conducir” y habilitar los espacios que todavía presentaban problemas.

“Nuestros Cesfam ya están operando ahora por la tarde. Con excepción del Cecosf Andacollo, que queda muy cerquita, y de la farmacia (ProviSalud) de los Leones, todo lo demás ya está operativo. Nuestros recintos deportivos ya están operativos y esperamos durante el transcurso del día también que el tercer subterráneo de la Municipalidad quede libre y dispuesta“, precisó.

Las comunas de Ñuñoa, Providencia y Santiago suspendieron clases este miércoles tras intensa lluvia y granizos en la RM
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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