Próxima semana comienza empadronamiento biométrico de migrantes

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que desde la próxima semana comenzará el empadronamiento biométrico para personas extranjeras que han llegado a Chile por pasos no habilitados.



Para poder empadronarse, los ciudadanos deberán hacer la Declaración Voluntaria de Ingreso Clandestino. Este trámite es indispensable y se encuentra disponible hasta este jueve15 de junio en el sitio web de la Policía de Investigaciones (PDI).



Desde este viernes, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) habilitará citas para que los migrantes puedan acercarse hasta un cuartel de la PDI a identificarse. Habrán 76 estaciones de registro biométrico ubicadas en todas las regiones del país.



No es necesario contar con un pasaporte o cédula de identidad para empadronarse. Lo que sí es requisito es ser mayor de 18 años, vivir actualmente en Chile y haber entrado por pasos no habilitados, o bien haber evitado el control migratorio correspondiente en la frontera.



Esto último será corroborado con la Declaración Voluntaria de Ingreso Clandestino o de lo contrario con un Informe Policial que denuncie su ingreso por un paso irregular. Cabe destacar que sólo podrán empadronarse las personas que hayan llegado a Chile hasta el 30 de mayo de 2023.



En entrevista con Radio Cooperativa, Monsalve detalló que “la próxima semana parte la identificación biométrica de migrantes. Van a haber 76 puestos de identificación biométrica en dependencias de la PDI”.



“Vamos a pedir su huella, su rostro y su nombre. Por lo tanto, vamos a tener una base de datos que permitan, por lo menos, saber quiénes están en Chile”, indicó.



En tanto, en el sitio web del Sermig se indica que “se utilizará la base de datos recolectada para su incorporación en el Registro Nacional de Extranjeros y la evaluación de diseño y ejecución de políticas públicas en materia migratoria, en concordancia con la Política Nacional de Migración y Extranjería”.



“El proceso de empadronamiento biométrico se realiza en las dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a quienes le corresponde controlar el ingreso y la salida de las personas del territorio nacional, adaptando todas las medidas conducentes para asegurar la correcta identificación de las personas que salen e ingresan al país”, consignó el organismo.